Posłanka PiS na wczasach pod palmami. "Jak księżniczka w krainie tysiąca baśni"

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-08-21 14:10

Za politykami PiS wymagający czas. W partii doszło do zawirowań, a w konsekwencji część osób musiała opuścić szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Nic dziwnego, że po intensywnym okresie należą się wakacje. Na krótki urlop wybrała się posłanka PiS, Anna Krupka. Postawiła na wczasy pod palmami.

Mijające wakacje zdecydowanie nie należały do spokojnych jeśli chodzi o politykę. Wrzało przede wszystkim w Prawie i Sprawiedliwości. Od kilku miesięcy nad partią wisiało widmo rozłamu, ale na początku nikt nie brał tego na poważnie. Aż do chwili, gdy przyszedł czas próby i należało opowiedzieć się za partią. Koniec końców politycy zebrani pod wodzą byłego premiera, Mateusza Morawieckiego, jako członkowie stowarzyszenia o nazwie Rozwój Plus, opuścili szeregi PiS. 

Zwirowania musiały dać się we znaki wszystkim politykom, także tym, którzy trwają w PiS. Dlatego nie dziwi, że kto mógł ruszył na wczasy. Taką opcję wybrała też Anna Krupka, wiceszefowa Prawa i Sprawiedliwości. Posłanka spakowała walizkę i ruszyła na wakacje pod palmami! - Krótkie wakacje, wieczorny spacer promenadą i chwila, żeby po prostu nacieszyć się tym widokiem. Pozdrawiam serdecznie - napisała pod jednym ze zdjęć, które opublikowała w sieci.

Widać, że wypoczynek jej służy. W komentarzach zaroiło się od miłych słów: - Znakomicie i Przepięknie to mało powiedziane; Jak księżniczka w krainie tysiąca baśni; Miłego wypoczynku! - komentowali internauci. 

Posłanka PiS na wczasach pod palmami. Jak księżniczka w krainie tysiąca baśni
Galeria zdjęć 13

Anna Krupka od lat działa w polityce. Swego czasu piastowała stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki w rządzie Mateusza Morawieckiego, a potem funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W 2008 roku ukończyła studia magisterskie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, co dało jej solidne podstawy do zrozumienia mechanizmów społecznych i politycznych. W 2015 roku uzupełniła swoje kompetencje, kończąc prestiżowe studia podyplomowe z marketingu internetowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Warzecha Kontra Winnicki
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ANNA KRUPKA