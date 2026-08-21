Posłanka PiS na wczasach pod palmami. "Jak księżniczka w krainie tysiąca baśni"

Mijające wakacje zdecydowanie nie należały do spokojnych jeśli chodzi o politykę. Wrzało przede wszystkim w Prawie i Sprawiedliwości. Od kilku miesięcy nad partią wisiało widmo rozłamu, ale na początku nikt nie brał tego na poważnie. Aż do chwili, gdy przyszedł czas próby i należało opowiedzieć się za partią. Koniec końców politycy zebrani pod wodzą byłego premiera, Mateusza Morawieckiego, jako członkowie stowarzyszenia o nazwie Rozwój Plus, opuścili szeregi PiS.

Zwirowania musiały dać się we znaki wszystkim politykom, także tym, którzy trwają w PiS. Dlatego nie dziwi, że kto mógł ruszył na wczasy. Taką opcję wybrała też Anna Krupka, wiceszefowa Prawa i Sprawiedliwości. Posłanka spakowała walizkę i ruszyła na wakacje pod palmami! - Krótkie wakacje, wieczorny spacer promenadą i chwila, żeby po prostu nacieszyć się tym widokiem. Pozdrawiam serdecznie - napisała pod jednym ze zdjęć, które opublikowała w sieci.

Widać, że wypoczynek jej służy. W komentarzach zaroiło się od miłych słów: - Znakomicie i Przepięknie to mało powiedziane; Jak księżniczka w krainie tysiąca baśni; Miłego wypoczynku! - komentowali internauci.

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Anna Krupka od lat działa w polityce. Swego czasu piastowała stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki w rządzie Mateusza Morawieckiego, a potem funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W 2008 roku ukończyła studia magisterskie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, co dało jej solidne podstawy do zrozumienia mechanizmów społecznych i politycznych. W 2015 roku uzupełniła swoje kompetencje, kończąc prestiżowe studia podyplomowe z marketingu internetowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.