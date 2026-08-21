Piekarska pomogła Adrianowi Witczakowi w wyborze prezentu. To prawdziwa przyjaźń! [ZDJĘCIA]

Wspólne zakupy polityków KO

Politycy często przyjaźnią się i spędzają wspólnie czas poza Sejmem. Nic dziwnego, że posłowie KO w sympatycznej atmosferze robili zakupy. Okazja do odwiedzenia galerii handlowej była wyjątkowa. Poseł Adrian Witczak szukał prezentu dla swojej partnerki. Wybór padł na bransoletkę. – Pomogła mi w tym moja przyjaciółka, Kasia Piekarska. Poszliśmy też na lody, miło spędziliśmy czas – zdradził nam polityk KO.

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Przyjaźnią się od lat

Katarzyna Piekarska potwierdza przebieg spotkania. – Cieszę się, że mogłam doradzić Adrianowi wybór bransoletki. Przyjaźnimy się od wielu lat, to był miły wypad do galerii i na spacer – powiedziała Piekarska „Super Expressowi”.

Aktualnie parlamentarzyści mają dużo czasu na odpoczynek i załatwianie prywatnych spraw. W sierpniu Sejm i Senat nie pracują. Podczas wakacyjnej przerwy w gmachu parlamentu trwają naprawy, remonty i montaż nowych mebli. Pierwsze posiedzenie Sejmu po przerwie już we wrześniu.

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