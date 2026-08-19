Jerzy Buzek przyłapany w warszawskim lokalu. Znalazł sposób na upał

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-08-19 10:12

Podczas upalnego dnia w jednej z warszawskich restauracji spotkał się ze znajomymi premier rządu AWS-UW Jerzy Buzek (86 l.). Były przewodniczący Parlamentu Europejskiego znalazł sposób na żar lejący się z nieba – chłodne piwo do obiadu.

Towarzyskie spotkanie w stolicy

Jerzy Buzek nieczęsto zagląda do Warszawy, bo na co dzień mieszka w Gliwicach, ale gdy już pojawia się w stolicy, chętnie wykorzystuje okazję do spotkań towarzyskich. Tym razem fotoreporter „Super Expressu” zauważył byłego premiera w restauracji na Powiślu, gdzie biesiadował w większym gronie znajomych. Wśród uczestników spotkania rozpoznaliśmy jedynie Macieja Łopińskiego (80 l.), byłego szefa gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego (+60 l.) i późniejszego ministra w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy (54 l.), ale przy stole siedziało więcej osób. Towarzystwo wyglądało na świetnie bawiące się w letniej atmosferze, a Buzek znalazł swój sposób na upał — sięgnął po szklankę dobrze schłodzonego lagera.

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Zasłużony dla wspólnoty europejskiej

Jerzy Buzek zakończył swoją pracę w Parlamencie Europejskim w 2024 r., domykając ponad dwie dekady aktywności, w tym kadencję jako przewodniczący PE w latach 2009–2012. W maju 2026 r. został uhonorowany Europejskim Orderem Zasługi, nowym odznaczeniem Parlamentu Europejskiego przyznawanym osobom szczególnie zasłużonym dla integracji europejskiej, demokracji i wartości UE. Wraz z Buzkiem wyróżniono także Lecha Wałęsę, którego PE wskazał jako symbol walki o wolność i jeden z najważniejszych europejskich głosów na rzecz praw człowieka.

Odznaczenie dla Buzka podkreśliło jego wieloletni wkład w budowanie wspólnoty europejskiej, zwłaszcza w obszarach polityki energetycznej, transformacji regionów górniczych i wzmacniania roli Parlamentu Europejskiego na arenie międzynarodowej. Wałęsa natomiast został uhonorowany za historyczną rolę w obaleniu komunizmu i inspirowanie ruchów demokratycznych w całej Europie.

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JERZY BUZEK