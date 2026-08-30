Pilne poszukiwania małżeństwa. Policja apeluje o pomoc

Służby z Warmii i Mazur prowadzą szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą za Dorotą i Jackiem Pochman. Para ostatni raz była widziana w miejscowości Nowa Wieś w gminie Rybno. Z informacji policji wynika, że zaginieni mogą obecnie znajdować się w rejonie Dąbrówna. Poruszają się charakterystycznym samochodem osobowym. Komenda Powiatowa Policji w Działdowie wydała oficjalny komunikat w tej sprawie.

- UWAGA! Zaginęło małżeństwo z terenu gminy Rybno. Dorota i Jacek Pochman ostatni raz widziani na terenie miejscowości Nowa Wieś, mogą przebywać w okolicach miejscowości Dąbrówno. Poruszają sie samochodem Ford Mondeo nr rej. WW 7864C. Osoby, ktore widziały lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat pobytu zaginionych proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 47 732 32 00 lub 47 7323201 bądź o kontakt z najbliższą jednostką policji

- czytamy w komunikacie policji w Działdowie.

Dramatyczny list pożegnalny w sieci. "Jesteśmy zmuszeni..."

Sprawie dodatkowej dramaturgii nadaje fakt, że przed zniknięciem Dorota i Jacek Pochman opublikowali w mediach społecznościowych list. W jego treści oskarżają dwie osoby oraz dzielnicowego o to, że zostali pozbawieni środków do życia. Treść wpisu jest wstrząsająca i wskazuje na desperacki krok, do którego para mogła zostać zmuszona. Policja potwierdza, że zna treść listu.

"Wyrzucili nas z nieruchomości, odbierając nam pracę, pieniądze, cały dorobek życia, składając fałszywe oskarżenie, pomówienia. Są mordercami i dziś przez nich jesteśmy zmuszeni popełnić samobójstwo" - napisano w liście.

"Sytuacja jest bardzo poważna". Apel do kierowców i mieszkańców

Do akcji poszukiwawczej włączyła się również strona "Gdziekolwiek jesteś", która specjalizuje się w pomocy rodzinom osób zaginionych. W swoim apelu podkreślają, że istnieje realne zagrożenie dla życia i zdrowia małżeństwa.

"Uwaga, bardzo pilne. Realne zagrożenie dla zdrowia lub życia. Zaginęli Dorota i Jacek Pochman. Para pozostawiła list pożegnalny, sytuacja jest bardzo poważna" -

- czytamy w komunikacie.

Organizacja apeluje do wszystkich, a w szczególności do kierowców poruszających się w okolicach Nowej Wsi, Dąbrówna, Rybna i Działdowa o zwracanie szczególnej uwagi na Forda Mondeo o numerze rejestracyjnym WW 7864C.

- Sprawdzajcie wzrokiem nie tylko drogi, ale również parkingi, przydrożne zatoki, stacje paliw, sklepy, okolice lasów, miejscowości, boczne drogi oraz inne miejsca, w których samochód mógł się zatrzymać. Jeżeli zauważycie wskazany pojazd lub osoby odpowiadające zaginionym, nie podejmujcie działań na własną rękę. Zapamiętajcie lub zanotujcie miejsce i godzinę oraz niezwłocznie przekażcie informację Policji

- czytamy na "Gdziekolwiek jesteś".

Poszukiwania trwają. Każda informacja jest na wagę złota

Akcja poszukiwawcza jest kontynuowana. Służby analizują każdy, nawet najdrobniejszy sygnał, który mógłby pomóc w odnalezieniu małżeństwa. Jak podkreśla policja, każda informacja jest niezwykle cenna.

- Akcja poszukiwawcza dalej trwa. Wciąż poszukujemy zaginionego małżeństwa. Policjanci sprawdzają po kolei każdą informację, gdzie mogą przebywać ci państwo

- poinformowała nas w niedzielę przed południem kom. Justyna Nowicka z działdowskiej policji.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje, proszone są o pilny kontakt z KPP w Działdowie (47 732 32 00) lub pod numerem alarmowym 112.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam

Jeśli przeżywasz kryzys psychiczny, czujesz lęk, bezradność, masz myśli samobójcze - warto porozmawiać z kimś, kto może pomóc. Wsparcie można otrzymać bezpłatnie i anonimowo.

Ważne numery pomocowe:

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym tel. 800 70 2222

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży tel. 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka tel. 800 12 12 12

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych tel. 116 123

Numer alarmowy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia tel. 112