Werbowali do pracy, zmuszali do prostytucji. Policja rozbiła gang sutenerów

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-05-05 9:02

Obiecywali pracę w rolnictwie, a po przyjeździe do Polski odbierali dokumenty i zmuszali do prostytucji. Stołeczni policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi i sutenerstwem. W wyniku szeroko zakrojonej akcji zatrzymano dziewięć osób, w tym obywateli Polski i Bułgarii. Podejrzani trafili już do aresztu.

Werbowali do pracy, zmuszali do prostytucji. Policja rozbiła gang handlujący ludźmi
Werbowali do pracy, zmuszali do prostytucji. Policja rozbiła gang handlujący ludźmi Werbowali do pracy, zmuszali do prostytucji. Policja rozbiła gang handlujący ludźmi Werbowali do pracy, zmuszali do prostytucji. Policja rozbiła gang handlujący ludźmi Werbowali do pracy, zmuszali do prostytucji. Policja rozbiła gang handlujący ludźmi
Galeria zdjęć 9
  • Kryminalni z KSP rozbili grupę przestępczą handlującą ludźmi, zatrzymując 9 osób, w tym 2 Polaków i 7 Bułgarów.
  • Grupa werbowała Bułgarki do pracy, a następnie zmuszała je do prostytucji, odbierając paszporty.
  • Siedmiu zatrzymanych trafiło do aresztu. Dowiedz się, jakie zarzuty usłyszeli i co dalej z pozostałymi!

KSP rozbiła gang sutenerów

Zaczynało się od obietnic lepszego życia, a kończyło dramatem. Policjanci komendy stołecznej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się handlem ludźmi i zmuszaniem kobiet do prostytucji. W wyniku akcji zatrzymano dziewięć osób. To siedmioro obywateli Bułgaria oraz dwoje Polaków.

Lublin: 54-latka zatrzymana za handel ludźmi

Polecany artykuł:

Handlowali ludźmi i narkotykami! Jedna z ofiar zdołała uciec. Zatrzymano 22 oso…

Tak działali handlarze ludźmi

Z ustaleń wynika, że przestępcy werbowali kobiety, obiecując im pracę w rolnictwie. Dla wielu z nich była to szansa na zarobek i poprawę sytuacji życiowej. Rzeczywistość okazywała się jednak zupełnie inna. Po przyjeździe do Polski odbierano im dokumenty i zmuszano do świadczenia usług seksualnych.

Grupa miała działać w ten sposób od lat. Śledczy ustalili, że już wcześniej, w latach 2019–2022, podobne sytuacje miały miejsce m.in. w Koszalin. To pokazuje, jak długo ten proceder mógł funkcjonować bez przeszkód.

Polecany artykuł:

Z piekła handlarzy żywym towarem do szpitala. Tragedia 18-letniej Anastazji mro…

Usłyszeli zarzuty

Do zatrzymań doszło m.in. na terenie Mińska Mazowieckiego. W akcję zaangażowano różne jednostki, w tym kontrterrorystów z "BOA" i KSP. Zatrzymani trafili do Warszawy, gdzie usłyszeli zarzuty. Większość z nich odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel ludźmi i zmuszanie do prostytucji. Na tym jednak nie koniec. Śledczy wskazują również na rozboje, wymuszenia i inne przestępstwa. Decyzją sądu, na wniosek Prokuratura Okręgowa w Warszawie, siedem osób trafiło do aresztu.

- Wobec sześciorga podejrzanych obywateli Bułgarii zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. 36-letnia Polka spędzi w areszcie tymczasowym 2 miesiące. 29-letni Polak, jak również jeden z obywateli Bułgarii po czynnościach zostali zwolnieni - przekazała Edyta Adamus z zespołu prasowego KSP.

Polecany artykuł:

Był ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania za handel ludźmi. Dopadli go polic…
Werbowali do pracy, zmuszali do prostytucji. Policja rozbiła gang handlujący ludźmi
Galeria zdjęć 9
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
SUTENERSTWO
HANDEL LUDŹMI