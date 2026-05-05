Werbowali do pracy, zmuszali do prostytucji. Policja rozbiła gang sutenerów

Kryminalni z KSP rozbili grupę przestępczą handlującą ludźmi, zatrzymując 9 osób, w tym 2 Polaków i 7 Bułgarów.

Grupa werbowała Bułgarki do pracy, a następnie zmuszała je do prostytucji, odbierając paszporty.

Siedmiu zatrzymanych trafiło do aresztu.

KSP rozbiła gang sutenerów

Zaczynało się od obietnic lepszego życia, a kończyło dramatem. Policjanci komendy stołecznej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się handlem ludźmi i zmuszaniem kobiet do prostytucji. W wyniku akcji zatrzymano dziewięć osób. To siedmioro obywateli Bułgaria oraz dwoje Polaków.

Tak działali handlarze ludźmi

Z ustaleń wynika, że przestępcy werbowali kobiety, obiecując im pracę w rolnictwie. Dla wielu z nich była to szansa na zarobek i poprawę sytuacji życiowej. Rzeczywistość okazywała się jednak zupełnie inna. Po przyjeździe do Polski odbierano im dokumenty i zmuszano do świadczenia usług seksualnych.

Grupa miała działać w ten sposób od lat. Śledczy ustalili, że już wcześniej, w latach 2019–2022, podobne sytuacje miały miejsce m.in. w Koszalin. To pokazuje, jak długo ten proceder mógł funkcjonować bez przeszkód.

Usłyszeli zarzuty

Do zatrzymań doszło m.in. na terenie Mińska Mazowieckiego. W akcję zaangażowano różne jednostki, w tym kontrterrorystów z "BOA" i KSP. Zatrzymani trafili do Warszawy, gdzie usłyszeli zarzuty. Większość z nich odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel ludźmi i zmuszanie do prostytucji. Na tym jednak nie koniec. Śledczy wskazują również na rozboje, wymuszenia i inne przestępstwa. Decyzją sądu, na wniosek Prokuratura Okręgowa w Warszawie, siedem osób trafiło do aresztu.

- Wobec sześciorga podejrzanych obywateli Bułgarii zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. 36-letnia Polka spędzi w areszcie tymczasowym 2 miesiące. 29-letni Polak, jak również jeden z obywateli Bułgarii po czynnościach zostali zwolnieni - przekazała Edyta Adamus z zespołu prasowego KSP.