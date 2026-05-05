Szok na Żoliborzu! Mężczyzna runął z trzeciego piętra, w mieszkaniu drugie ciało

Tragedia na Żoliborzu. Mężczyzna spadł z okna, w mieszkaniu znaleziono drugie ciało

Do tej tajemniczej tragedii doszło 4 maja w bloku przy ul. Powązkowskiej 68 na warszawskim Żoliborzu. Służby zostały wezwane przez mieszkańców, których zaniepokoił intensywny zapach wydobywający się z jednego z mieszkań. Istniało podejrzenie, że ktoś tam zmarł. Na miejsce przyjechała policja. Funkcjonariusze próbowali skontaktować się z osobami w środku, ale nikt nie otwierał drzwi. W związku z tym wezwano straż pożarną. Strażacy przygotowali sprzęt i przy użyciu podnośnika próbowali dostać się do lokalu przez balkon. W tym czasie mężczyzna przebywający w mieszkaniu otworzył okno od drugiej strony budynku. Wyrzucił linę i próbował po niej zejść na dół. Nie udało się. Spadł z wysokości trzeciego piętra. Na miejscu natychmiast rozpoczęto reanimację. Niestety, mimo wysiłków ratowników, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że obaj mężczyźni mogli być braćmi w wieku około 50 lat

Po wejściu do mieszkania policjanci odkryli drugie ciało. To właśnie ono było źródłem zapachu, który wcześniej zaalarmował mieszkańców. Na razie nie wiadomo, kiedy doszło do śmierci tej osoby. Sprawa będzie wyjaśniana. Jak podał Miejski Reporter, z nieoficjalnych ustaleń wynika, że obaj mężczyźni mogli być braćmi w wieku około 50 lat. Jeden z nich miał od dłuższego czasu przebywać w mieszkaniu ze zwłokami drugiego. Ciało było w zaawansowanym stanie rozkładu. Na miejscu do późnych godzin nocnych pracowali policjanci i technicy kryminalni. Zabezpieczali ślady i sprawdzali mieszkanie. Funkcjonariusze próbują ustalić, co dokładnie wydarzyło się w lokalu oraz dlaczego mężczyzna zdecydował się na ucieczkę przez okno. Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratury. Śledczy będą ustalać przyczynę śmierci osoby znalezionej w mieszkaniu oraz dokładne okoliczności upadku z trzeciego piętra.

