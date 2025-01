Co dalej?

Tragedia na pasach w Żyrardowie. Kierowca BMW potrącił nastolatka! Śmigłowiec zabrał go do szpitala

Był ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania za handel ludźmi. Dopadli go policjanci z Bemowa

Na przełomie grudnia i stycznia policjanci z zespołu poszukiwań z wolskiej komendy prowadzili działania, które miały na celu zatrzymanie osób poszukiwanych i ściganych listami gończymi. Operacyjni zbierali informacje i ustalali, gdzie mogą ukrywać się groźni przestępcy. Dotarli do miejsca, gdzie ukrywał się jeden ze ściganych mężczyzn. – Policjanci z Wydziału Kryminalnego z Bemowa zatrzymali poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez włoski sąd za przestępstwo dotyczące handlu ludźmi. Kryminalni w tej sprawie przeprowadzili szereg czynności operacyjnych, które miały na celu ustalenie miejsca pobytu poszukiwanego mężczyzny. Skutkowało to namierzeniem i zatrzymaniem 26-latka – informuje nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Poszukiwany trafił do policyjneej celi. Po wykonaniu z jego udziałem czynności, 26-latek został doprowadzony do prokuratury, a następnie do sądu, który zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.