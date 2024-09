Jest Europejski Nakaz Aresztowania za Łukaszem Żakiem. Sąd zdecydował

Europejski Nakaz Aresztowania za Łukaszem Żakiem. Sprawca makabry na Trasie Łazienkowskiej będzie ścigany także za granicą

W nocy z soboty na niedzielę (14 na 15 września) rozpędzony volkswagen uderzył w tył forda, którym jechała czteroosobowa rodzina. Zginął ojciec, a matka i dwoje dzieci trafili do szpitala. W volkswagenie jechało czterech mężczyzn i kobieta. Wszyscy czterej uciekli, zostawiając ciężko ranną Paulinę. Trzech siedzi w areszcie z zarzutami za nieudzielenie pomocy i utrudnianie śledztwa, a za Łukaszem – chłopakiem Pauliny – wystawiono list gończy. Za Łukaszem Żakiem wystawiono europejski nakaz aresztowania. Oznacza to, że służby będą mogły ścigać go także poza granicami kraju.

- Mogę potwierdzić, że do sądu wpłynął dziś taki wniosek. Sprawa została już rozpoznana. Sąd postanowił uwzględnić wniosek i wydać europejski nakaz aresztowania za Łukaszem Żakiem - powiedziała w rozmowie z Onetem Aneta Gąsińska z Sądu Okręgowego w Warszawie.

Rodzina rannej w wypadku Pauliny żąda ukarania sprawcy

To bardzo ważny krok służb, bowiem sam sprawca tuż po wypadku zadzwonił do matki swojej dziewczyny i powiedział, że zamierza uciec do Hiszpanii.

- Zadzwonił do mnie i powiedział, że nie stawi się na komendzie, że ucieka do Hiszpanii. Powiedziałam mu, że ja rozmawiam z nim ostatni raz. „Mam numer do pana policjanta, chcę ci go przekazać, zgłoś się sam, bo i tak cię znajdą. Odpowiedział: „nie zgłoszę się” i się wyłączył – opowiada nam matka Pauliny. Jej córka wciąż walczy o życie w szpitalu. Ma złamane kości policzkowe, wybite zęby, stłuczoną czaszkę i zerwany rdzeń kręgowy. - Paulinka jest nie tylko moją córką, ona jest moją przyjaciółką. To jest moje serduszko. Ona nie jest niczemu winna. Jest bardzo mądrą, inteligentną dziewczyną, zna języki. Naprawdę miała plany na swoje życie i ja wierzę, że dalej będzie je miała – mówi nam zapłakana pani Karolina.

