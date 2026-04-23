Jeżowska zakpiła z internautów! "Wolę młodszych"

Artystka, która od lat cieszy się sympatią kolejnych pokoleń, przyznała, że przez swoją długą karierę zdążyła już przywyknąć do różnych komentarzy i plotek. Jedne bywają krzywdzące, inne kompletnie oderwane od rzeczywistości. Jednak jest jedna historia, która szczególnie zapadła jej w pamięć i zamiast ją zdenerwować, wywołała salwy śmiechu.

Majka Jeżowska szukała męża w TV?! Gwiazda odpowiada na plotki

Chodzi o czas, gdy Majka Jeżowska była trenerką w programie "The Voice Senior". Wówczas aktywnie walczyła o uczestników do swojej drużyny i - jak sama przyznała - miała na to własne, kreatywne sposoby. Jednym z nich było nawiązywanie do stylu ubioru uczestników, co miało pomóc przełamać lody i zachęcić ich do wyboru właśnie jej teamu.

To jednak wystarczyło, by w sieci pojawiły się komentarze sugerujące coś zupełnie innego. Internauci zaczęli żartować, że piosenkarka… pomyliła programy i zamiast szukać talentów, próbuje znaleźć męża!

Gwiazda nie kryła rozbawienia tą teorią. Jak wspomina, odpowiedziała na nią z charakterystycznym dla siebie dystansem. Podkreśliła, że osoby, które tak myślą, chyba nie śledzą jej wypowiedzi, bo jak sama przyznała zdecydowanie preferuje młodszych mężczyzn. W żartobliwy sposób zasugerowała nawet, że w takim razie powinna raczej pojawić się w "The Voice Kids", co tylko podkręciło komentarze w sieci.

Ostatnio jak byłam trenerką w "The Voice Senior" i próbowałam zdobyć fajnych wokalistów - panów do mojej drużyny. No i miałam taką strategię, że byłam ubrana na jeansowo, jak senior miał jeansy, to mówiłam, zobacz, jak pasujesz do mnie... Mietek masz jeansy, ja mam jeansy, chodź do mojego teamu. No to komentarzy były takie, że pomyliłam programy, że tu się nie szuka mężów. No to było bardzo śmieszne. I pamiętam, że odpowiadałam w taki sposób, że no, jeśli pani czy pan uważa, że ja w programie "The Voice Senior" chcę znaleźć, że to w ogóle nie czyta wywiadów ze mną, bo ja wolę młodszych panów i może w "The Voice Kids"... oczywiście żartuję, ale to były śmieszne komentarze - mówi nam Majka Jeżowska.

Rozmawiała Julita Buczek

