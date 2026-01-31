Zaskakujące wyznanie Majki Jeżowskiej! Zaśpiewała na weselu wielkiej diwy. "To był styczeń 1988 roku, Chicago…"

Program "The Voice Senior" to nie tylko muzyczne emocje, ale też niezwykłe opowieści z życia trenerów i uczestników. W zapowiedzi najnowszego odcinka Majka Jeżowska postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć o wydarzeniu, które do dziś zajmuje szczególne miejsce w jej pamięci.

Chciałam powiedzieć, że śpiewałam na weselu Violetty Villas. W Chicago

– wyznała artystka, wprawiając wszystkich w osłupienie.

W kulisach programu wokalistka zdradziła znacznie więcej szczegółów tej niezwykłej ceremonii.

To był styczeń, rok 1988. Mieszkałam wtedy w Chicago i śpiewałam w najlepszym i najpopularniejszym klubie "Cardinal" Włodka Wandera. Violetta wychodziła za Teda Kowalczyka, znanego właściciela jednej z największych polonijnych restauracji "Orbit". Wesele odbyło się właśnie tam

– wspomina Majka Jeżowska.

Jak się okazało, występ był prezentem dla młodej pary. Zespół Majki wykonał kilka utworów, a ona sama zaśpiewała wyjątkową piosenkę.

Zaśpiewałam dla pani Violetty moją wersję "Życzenia z całego serca" z repertuaru Skaldów. Na weselu bawili się wszyscy muzycy z innych polonijnych klubów i wielu ważnych gości

– dodała trenerka "The Voice Senior".

Polecamy: Majka Jeżowska nagle rzuciła prywatnym wyznaniem o ojcu. "Ja się wstydziłam"

Ślubna historia Jeżowskiej i Piasecznego

To wyznanie uruchomiło lawinę kolejnych weselnych anegdot. Andrzej Piaseczny nie pozostał dłużny i zdradził, że… on również ma z Majką Jeżowską ślubną historię!

Myśmy też razem śpiewali z Majeczką na ślubie mojej siostry w Toskanii

– ujawnił artysta.

Gościom zaśpiewali wzruszającą balladę "Piękna i Bestia".

A to wcale nie koniec! Majka Jeżowska przed laty wykonała "Życzenia z całego serca" także podczas ślubu kościelnego aktora Roberta Rozmusa. Z kolei zupełnie spontaniczny występ dała pewnej młodej parze w mazurskim hotelu, gdzie odpoczywała po koncercie.

Dałam się namówić przez mamę pana młodego i wyskoczyliśmy z bandem jako niespodzianka. Byliśmy w t-shirtach i dżinsach, bo jedliśmy kolację, i zagraliśmy "A ja wolę moją mamę"!

– wspomina z uśmiechem gwiazda.

Jakie jeszcze niesamowite historie ujawnią trenerzy? Przekonamy się w nowym odcinku "The Voice Senior" o godzinie 20:00 w TVP2 oraz na TVP VOD.

