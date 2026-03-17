Co trzeba wiedzieć o Mateuszu Pawłowskim? Kacperek z serialu "rodzinka.pl" jest już dorosły

Mateusz Pawłowski gości w show-biznesie od wielu lat, jednak dotychczas publiczność kojarzyła go głównie jako uroczego Kacperka z serialu "rodzinka.pl". Dopiero teraz mamy okazję poznać go jako dorosłego mężczyznę. Przełomem w jego dotychczasowej drodze medialnej jest udział w programie "Taniec z gwiazdami". Widzowie z pewnością chcą dowiedzieć się więcej o życiu i osiągnięciach młodego aktora, dlatego zebraliśmy najważniejsze fakty i ciekawostki na jego temat w jednym miejscu.

Ile lat ma Mateusz Pawłowski?

Mateusz Pawłowski przyszedł na świat 3 czerwca 2004 roku w Warszawie. To oznacza, że młody aktor ma obecnie 21 lat.

Jakiego wzrostu jest Mateusz Pawłowski?

Brakuje wiarygodnych, oficjalnych danych dotyczących wzrostu gwiazdora. Jednak w niektórych przekazach medialnych można znaleźć informacje, z których wynika, że Mateusz Pawłowski mierzy około 175-178 cm.

Kim są rodzice Mateusza Pawłowskiego?

Rodzicami młodego aktora są Katarzyna Majchrzak-Pawłowska oraz Mariusz Pawłowski.

Co studiuje Mateusz Pawłowski?

Młody gwiazdor zdecydował się na kierunek będący połączeniem informatyki i psychologii. Jak sam przyznał, ten wybór podyktowany był jego zainteresowaniem człowiekiem w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii. Obecnie, na czas występów w "Tańcu z gwiazdami", przebywa na urlopie dziekańskim.

Czy Mateusz Pawłowski choruje?

W przestrzeni medialnej pojawiają się czasami plotki na temat rzekomych, poważnych dolegliwości przewlekłych aktora. Brak jest jednak jakichkolwiek oficjalnych potwierdzeń w tej sprawie. Ponieważ Mateusz Pawłowski nigdy nie wypowiadał się publicznie o problemach zdrowotnych, doniesienia te są prawdopodobnie zwykłym kłamstwem.

Kim jest dziewczyna Mateusza Pawłowskiego?

Aktor nie ukrywa, że jego serce jest zajęte, jednak bardzo pilnuje swojej sfery prywatnej. Niechętnie dzieli się szczegółami dotyczącymi swojego związku. Wiemy jedynie, że jego wybranka ma na imię Kornelia i najprawdopodobniej pojawi się podczas jednego z odcinków "Tańca z gwiazdami".

Rodzeństwo Mateusza Pawłowskiego

Mateusz Pawłowski nie jest jedynakiem. Aktor ma młodszą siostrę, która ma na imię Natalia.

Rola Mateusza Pawłowskiego w "rodzince.pl"

To właśnie dzięki serialowi "rodzinka.pl" zdobył ogólnopolską rozpoznawalność. Od 2011 roku wcielał się tam w postać najmłodszego syna w rodzinie, Kacpra Boskiego.

Z kim tańczy Mateusz Pawłowski w "Tańcu z gwiazdami"?

Wiosną 2026 roku aktor dołączył do obsady 18. edycji popularnego show "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Jego taneczną partnerką na parkiecie jest Klaudia Rąba.

