Nastolatka rapuje hit Eminema w "Must Be The Music". Miuosh nagrodził ją owacjami na stojąco

Julia Gawlik rapuje Eminema

Najbliższy, trzeci epizod muzycznego show "Must Be The Music" zostanie wyemitowany w telewizji Polsat w piątek, 20 marca o godzinie 21:00. Fani formatu zobaczą przed telewizorami niespodziewane widowisko, które z pewnością mocno zapadnie w pamięć. Przed jury stanie zaledwie 14-letnia Julia Gawlik. Dziewczyna zdecydowała się na bardzo trudne wyzwanie, postanawiając zaśpiewać jeden z najbardziej znanych utworów z repertuaru Eminema.

ZOBACZ TAKŻE: Awantura o "Must Be the Music". Widzowie krytykują ostre słowa jurorów

Występ Julii Gawlik w "Must Be The Music". Nastolatka sięgnęła po "Mockingbird"

Mieszkająca na stałe w brytyjskiej stolicy młoda wokalistka postanowiła wziąć na warsztat znany kawałek "Mockingbird" autorstwa amerykańskiego rapera. Jest to niezwykle ładna emocjonalnie, a zarazem trudna technicznie kompozycja, z którą problem miałyby nawet osoby profesjonalnie zajmujące się śpiewem. Sama 14-latka podchodzi do tego zadania ze sporym luzem. Jak przyznała w programie sama Julia Gawlik:

„Uwielbiam bawić się muzyką. Jak rapuję, to zapominam o wszystkim”

Jej ogromne zaangażowanie i autentyczność, które pokazała na scenie, zaowocowały fantastycznym oraz niezapomnianym pokazem przed kamerami.

Nastolatka rapuje piosenkę Eminema w "Must be the music"

Miuosh ocenia 14-letnią Julię Gawlik w "Must Be The Music"

Prezentacja wokalna 14-latki wywarła gigantyczne wrażenie na członkach komisji oceniającej, a w szczególności na Miuoshu. Ceniony raper, słynący na co dzień z ostrych słów i surowych kryteriów, nie potrafił ukryć ogromnego podziwu dla uczestniczki. Jeszcze przed wejściem dziewczyny na scenę wyraził on swoje wsparcie, mówiąc wprost:

„Ja trzymam kciuki, naprawdę”

Wystarczyła zaledwie krótka chwila, aby udowodnić, że młodziutka artystka nie tylko sprostała zadaniu, ale wręcz zdeklasowała wszelkie początkowe oczekiwania. Miuosh ocenił ten wyczyn, stwierdzając:

„To jest bardzo dobre”

Zaraz potem raper doprecyzował swoją opinię:

„Jest genialna”

Na tych słowach jednak ta sytuacja wcale się nie zakończyła. Słynący z wysokich wymagań juror podniósł się ze swojego miejsca i złożył nastolatce owacje na stojąco, co stanowi u niego prawdziwą rzadkość. Taka żywiołowa reakcja to najlepszy dowód na to, że pochodząca z Londynu dziewczyna dysponuje wybitnymi umiejętnościami i może liczyć na błyskotliwą karierę w branży.

Kariera Julii Gawlik z Londynu

Pomimo zaledwie 14 lat, muzyka jest obecna w życiu dziewczyny od bardzo dawna – pierwsze wokalne kroki stawiała już jako siedmiolatka. Ponad dwie dekady temu jej rodzice wyemigrowali do Londynu, dlatego nastolatka na co dzień funkcjonuje w dwóch miejscach, łącząc życie w Wielkiej Brytanii i Polsce. Jako główne wzorce artystyczne 14-latka wskazuje Się oraz Billie Eilish, jednak w ostatnim czasie mocno zafascynowała ją twórczość Eminema. Młoda piosenkarka coraz odważniej wkracza w obszar muzyki hip-hopowej, angażując się nie tylko w odtwarzanie popularnych coverów, ale również w komponowanie swoich całkowicie autorskich kawałków.