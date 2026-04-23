Natalisa wprost o relacji z Felicjańską. Fani "Królowej Przetrwania" będą zaskoczeni!

Królowa Przetrwania 3 - co wiadomo?

W trzeciej odsłonie „Królowej Przetrwania” doszło do przełomowych zmian: format trafił na główną antenę TVN, a rolę prowadzącej przejęła Małgorzata Rozenek-Majdan, zastępując Izu Ugonocha. Po dwóch sezonach w Tajlandii produkcja przeniosła się na Sri Lankę, gdzie uczestniczki mierzą się z dziką przyrodą w obozie położonym tuż przy parku narodowym.

Uczestniczki 3. edycji:

Mała Ania o powrocie do show-bizu, "Królowej przetrwania" i "Warsaw Shore". Pokaże dzieciom program? | WYWIAD ESKA

Konflikt Natalisy i Ilony Felicjańskiej w "Królowej Przetrwania"

Gdy Ilona Felicjańska dołączyła do drużyny różowej i jednocześnie wybrała Natalisę do swojej ekipy, mało kto się spodziewał, że między kobietami może panować aż tak ogromne napięcie. Sadowska razem z Nicol Pniewską i Agnieszką Grzelak nie ukrywały, iż według nich Felicjańska za bardzo się rządzi. Nie walczy momentami o swoją drużynę, a co gorsze - ucisza je. Podczas jednej z konkurencji Małgorzata Rozenek-Majdan zapytała Natalisę, co sądzi o zaistniałej sytuacji. Ilona Felicjańska szybko uciszyła dziewczynę, żeby "nie robiła publicznie dramy". Influencerka nie kryła swojego oburzenia i uważała, że powinna mieć prawo wypowiedzieć swoje zdanie. Dodatkowo zaznaczała, iż Ilona wszędzie wrzuca wiarę, co nie powinno też mieć miejsca.

W 8. odcinku doszło do ponownej kłótni między dziewczynami. Natalisa zażartowała przed zmianą drużyny, że dopiero co wzięła leki i nie może oddać się defekacji w luksusowej toalecie. Ilona wzięła to na bardzo poważnie, a następnie zaatakowała influencerkę. Natalia nie ukrywała swojego oburzenia zachowaniem Ilony.

Natalisa wprost o relacji z Iloną Felicjańską

Fani nie ukrywają tego, że według nich potencjalna "przyjaźń" Felicjańskiej z Natalisą po programie nie ma racji bytu. Dziewczyna postanowiła skomentować to w swoich mediach społecznościowych. Jak wygląda ich relacja po programie?

- Nie jesteśmy jakimiś super koleżankami. Czasami Ilona pisze "miłego dnia", czy "wesołych świąt". Oczywiście ja życzę jej tego samego. W programie Ilona mówiła, że chce założyć jaką fundację, a ja zaoferowałam się do pomocy. Wydaje mi się, że relacje są tak powiem - neutralne - skomentowała Natalisa.

