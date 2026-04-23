Trump się wścieknie! Chodzi o papieża Leona XIV. Amerykanie bez litości

Joanna Drzycimska
PAP
2026-04-23 10:23

Nie tego z pewnością spodziewał się Donald Trump, gdy nie tak dawno ostro krytykował papieża Leona XIV. Przypomnijmy, nazwał go "słabym", a siebie pokazał jako Jezusa uzdrawiającego chorych. Leon odpowiedział, że administracji Trumpa się nie boi. Nie boją się jej także Amerykanie, którzy właśnie orzekli, kogo wolą.

Trump kontra Leon

Autor: EPA/SALWAN GEORGES / POOL/ MOHAMED MESSARA// PAP
  • Donald Trump skrytykował papieża Leona XIV, zarzucając mu "słabość w kwestii przestępczości i fatalną politykę zagraniczną".
  • Papież Leon XIV, z pochodzenia Amerykanin, odpowiedział na zarzuty, podkreślając swoją niezależność i misję Kościoła.
  • Jak ta konfrontacja wpłynęła na poparcie dla Trumpa wśród amerykańskich katolików i kto zyskał w oczach opinii publicznej?

Trump zaatakował papieża i... przegrał

"Papież Leon jest SŁABY w kwestii przestępczości i fatalny w polityce zagranicznej. Mówi o »strachu« przed administracją Trumpa, ale nie wspomina o STRACHU, który Kościół katolicki i wszystkie inne organizacje chrześcijańskie odczuwały podczas pandemii Covid, kiedy aresztowano księży, duchownych i wszystkich innych za odprawianie nabożeństw" - napisał Trump na platformie Truth Social. Stało się to w połowie kwietnia, a chodziło o to, że papież skrytykował wojnę w Iranie. Leon XIV, z pochodzenia Amerykanin, postanowił skomentować całą sprawę. "Nie boję się administracji Trumpa. Będę nadal głośno mówił o przesłaniu Ewangelii, dla którego działa Kościół. Nie jesteśmy politykami – powtarzał Leon XIV – nie patrzymy na politykę zagraniczną z tej samej perspektywy. Ale wierzymy w przesłanie Ewangelii jako budowniczowie pokoju" - powiedział dziennikarzom. 

Donald Trump zrazi do siebie katolików?

Zgodnie z nowym sondażem Reuters/Ipsos, przeprowadzonym wśród mieszkańców USA, zwycięsko z tego starcia wyszedł papież, który cieszy się poparciem 60 proc. badanych, podczas gdy Donald Trump tylko 36 procent. Serwis Axios zwraca uwagę, że retoryka prezydenta USA może zrazić do niego amerykańskich katolików – grupę, która pomogła mu powrócić do Białego Domu. Zgodnie z danymi Pew Research Center z lat 2023–2024, w Stanach Zjednoczonych mieszka obecnie około 50 milionów katolików, co stanowi blisko 20 proc. dorosłej populacji kraju. Z sondażu przeprowadzonego w połowie kwietnia przez "The Economist" i YouGov wynika, że około 48 proc. Amerykanów zgadza się z wypowiedziami papieża na temat wojny w Iranie, a 24 proc. wyraża wobec nich sprzeciw - przypomina PAP. 

