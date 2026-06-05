To polskie miasto jest hitem wśród Brytyjczyków! Jedna ważna zaleta

Brytyjczycy zachwyceni Sopotem. Polski kurort wśród najlepszych miejsc na wakacje 2026

Sopot został wymieniony przez brytyjskie media jako jedno z najlepszych miejsc na letni wypoczynek w Europie. Znany dziennik „The Independent” umieścił polski kurort na piątym miejscu rankingu „cool European destinations”, czyli kierunków polecanych osobom, które chcą spędzić wakacje w przyjemnym klimacie, bez męczących upałów. Zestawienie przygotowano z myślą o turystach, którzy coraz częściej szukają alternatywy dla tradycyjnych wakacji w krajach południowej Europy. W ostatnich latach wysokie temperatury w Hiszpanii, Grecji, Portugalii czy Turcji sprawiają, że część podróżnych wybiera miejsca oferujące łagodniejszą pogodę.

Według autorów rankingu Sopot jest jednym z takich miejsc. Brytyjski dziennik zwraca uwagę, że miasto położone nad Bałtykiem może być atrakcyjną alternatywą dla popularnych kurortów znajdujących się dalej na południe kontynentu. W opisie miasta podkreślono przede wszystkim warunki pogodowe. W sierpniu średnia temperatura w Sopocie wynosi około 22 stopnie Celsjusza w ciągu dnia i około 14 stopni w nocy. Dla wielu turystów oznacza to możliwość wypoczynku bez konieczności zmagania się z temperaturami przekraczającymi 35 stopni.

Dziennikarze „The Independent” zwrócili także uwagę na czterokilometrową plażę, bliskość Gdańska, ofertę nadmorskich spa i życie nocne. Wśród atrakcji wymieniono popularne wśród turystów gofry, które od lat kojarzą się z wakacjami nad polskim morzem. Jednym z symboli miasta pozostaje słynne sopockie molo. Jak przypomina portal VisitSopot, ma ono 511,5 metra długości i jest najdłuższym drewnianym molem w Europie. Każdego roku przyciąga tysiące turystów, którzy spacerują po nim, podziwiają widoki na Zatokę Gdańską lub korzystają z mariny.

Trend coolcation sprzyja przyjazdom turystów do Polski. Chłodniejsza aura staje się atutem

Wyróżnienie przyznane przez brytyjski dziennik wpisuje się w coraz bardziej widoczny trend określany mianem „coolcation”. To połączenie słów „cool” i „vacation”, oznaczające wakacje w chłodniejszych miejscach. Coraz więcej osób wybiera takie kierunki z powodu fal upałów. Na liście „The Independent” obok Sopotu znalazły się między innymi Oslo w Norwegii, Ostenda w Belgii, Tartu w Estonii, niemiecki Sylt, jezioro Bled w Słowenii oraz Pori w Finlandii. Wspólną cechą wszystkich tych miejsc są umiarkowane temperatury i bogata oferta dla turystów szukających spokojnego letniego wypoczynku.

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🏖️ Sopot wśród 12 najlepszych chłodniejszych kierunków w Europie na lato 2026. „The Independent” poleca polski kurort jako alternatywę dla przegrzanych wakacji na południu kontynentu @Independent #Sopot #Poland #Travel https://t.co/hYymvE21wB— Redakcja Polska Polskiego Radia dla Zagranicy (@RadioZagranica) May 30, 2026

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