To polskie miasto jest hitem wśród Brytyjczyków! Jedna ważna zaleta

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-05 20:55

Polskie miasto z województwa pomorskiego znalazło się w ścisłej czołówce europejskich kierunków polecanych na wakacje 2026 przez brytyjski dziennik! „The Independent” umieścił nasz kurort na piątym miejscu zestawienia miejsc idealnych dla osób, które chcą odpocząć bez ekstremalnych upałów. Właśnie to sprawia, że to miasto jest hitem wśród Brytyjczyków. O który kurort chodzi?

Sopot

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Autor: Anna Kobryń

Brytyjczycy zachwyceni Sopotem. Polski kurort wśród najlepszych miejsc na wakacje 2026

Sopot został wymieniony przez brytyjskie media jako jedno z najlepszych miejsc na letni wypoczynek w Europie. Znany dziennik „The Independent” umieścił polski kurort na piątym miejscu rankingu „cool European destinations”, czyli kierunków polecanych osobom, które chcą spędzić wakacje w przyjemnym klimacie, bez męczących upałów. Zestawienie przygotowano z myślą o turystach, którzy coraz częściej szukają alternatywy dla tradycyjnych wakacji w krajach południowej Europy. W ostatnich latach wysokie temperatury w Hiszpanii, Grecji, Portugalii czy Turcji sprawiają, że część podróżnych wybiera miejsca oferujące łagodniejszą pogodę.

Według autorów rankingu Sopot jest jednym z takich miejsc. Brytyjski dziennik zwraca uwagę, że miasto położone nad Bałtykiem może być atrakcyjną alternatywą dla popularnych kurortów znajdujących się dalej na południe kontynentu. W opisie miasta podkreślono przede wszystkim warunki pogodowe. W sierpniu średnia temperatura w Sopocie wynosi około 22 stopnie Celsjusza w ciągu dnia i około 14 stopni w nocy. Dla wielu turystów oznacza to możliwość wypoczynku bez konieczności zmagania się z temperaturami przekraczającymi 35 stopni.

Dziennikarze „The Independent” zwrócili także uwagę na czterokilometrową plażę, bliskość Gdańska, ofertę nadmorskich spa i życie nocne. Wśród atrakcji wymieniono popularne wśród turystów gofry, które od lat kojarzą się z wakacjami nad polskim morzem. Jednym z symboli miasta pozostaje słynne sopockie molo. Jak przypomina portal VisitSopot, ma ono 511,5 metra długości i jest najdłuższym drewnianym molem w Europie. Każdego roku przyciąga tysiące turystów, którzy spacerują po nim, podziwiają widoki na Zatokę Gdańską lub korzystają z mariny.

Trend coolcation sprzyja przyjazdom turystów do Polski. Chłodniejsza aura staje się atutem

Wyróżnienie przyznane przez brytyjski dziennik wpisuje się w coraz bardziej widoczny trend określany mianem „coolcation”. To połączenie słów „cool” i „vacation”, oznaczające wakacje w chłodniejszych miejscach. Coraz więcej osób wybiera takie kierunki z powodu fal upałów. Na liście „The Independent” obok Sopotu znalazły się między innymi Oslo w Norwegii, Ostenda w Belgii, Tartu w Estonii, niemiecki Sylt, jezioro Bled w Słowenii oraz Pori w Finlandii. Wspólną cechą wszystkich tych miejsc są umiarkowane temperatury i bogata oferta dla turystów szukających spokojnego letniego wypoczynku.

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