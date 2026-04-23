Druzgocące wieści o zdrowiu lidera kultowej formacji rockowej! "Jest w końcowej fazie choroby"

Być może nie każdy skojarzy nazwę zespołu Foreigner, z pewnością jednak dużo więcej osób rozpozna dźwięki sztandarowego utworu tej formacji. To ona właśnie wylansowała cieszącą się statusem ikonicznej balladę rockową I Want To Know What Love Is, własną wersję której nagrała w 2009 roku Mariah Carey.

Foreigner ma jednak na swoim koncie dużo więcej przebojów, by wymienić chociażby takie tytuły, jak Cold As Ice, Say You Will, Waiting for a Girl Like You czy Juke Box Hero. Formacja cieszy się dużym uznaniem w świecie muzyki, dzięki czemu w 2024 roku została wyróżniona w ramach słynnego Rock & Roll Hall of Fame.

Niestety jednak, w uroczystej ceremonii nie brał udziału lider Foreigner, Mick Jones. Choć sam zespół wciąż koncertuje, to również na scenie brakuje jego gitarzysty - powodem takiego stanu rzeczy są jego problemy zdrowotne.

Majka Jeżowska szuka nowego chłopaka? Gwiazda wie, gdzie go znaleźć!

Choroba Micka Jonesa

Już w początkach 2024 roku zespół wydał oficjalne oświadczenie, za pośrednictwem którego poinformował o chorobie swojego lidera. Okazało się, że Mick Jones zmaga się z chorobą Parkinsona. Zabierający w nim głos sam zainteresowany dodawał, że czuje się dobrze, zaznaczał jednak, że Parkinson to dla niego codzienna walka, która uniemożliwia mu koncertowanie.

Stan zdrowia ikony rocka pogarsza się?

Teraz, ponad dwa lata po ogłoszeniu zdrowotnych zmagań artysty, jego kolega z zespołu przekazał aktualizację co do jego stanu. To wokalista Lou Gramm w wywiadzie dla "Lipps Service" przekazał nowe wieści. Muzyk został zapytany przez prowadzącego o to, czy ma na ten moment jakikolwiek kontakt z Jonesem. Gramm odpowiedział na to, że owszem, dodał jednak, że gitarzysta znajduje się już w końcowej fazie choroby, wspomniał jednak nie o Parkinsonie, a o Alzheimerze, więc jakiekolwiek rozmowy z nim są znacząco utrudnione. Wokalista dodał, że nie jest w stanie stwierdzić, jak jego przyjaciel się obecnie czuje, ze smutkiem stwierdził jednak, że jest on "odcięty".

Nie wiadomo, czy Lou Gramm pomylił przypadłości, z którymi zmaga się jego kolega z zespołu, czy Mick Jones zmaga się także z Alzheimerem, o czym opinia publiczna nie została oficjalnie poinformowana.

Jest w końcowym stadium choroby Alzheimera - powiedział w wywiadzie Lou Gramm.

Tak przez lata zmieniał się Mick Jones, lider zespołu Foreigner - zobacz zdjęcia!