Dramat na meczu Barcelony. Co z reanimowanym kibicem? Są nowe informacje

Dramatyczne sceny rozegrały się podczas meczu FC Barcelona - Celta Vigo nie tylko na boisku.

Jeden z kibiców zasłabł i na trybunach miała miejsce akcja reanimacyjna.

Po kilkunastu minutach mecz został wznowiony, a poszkodowanego przewieziono do szpitala.

Przerwano mecz FC Barcelona - Celta Vigo. Wiadomo, co z reanimowanym kibicem

W środowy wieczór FC Barcelona wygrała 1:0 z Celtą Vigo i utrzymała przewagę 9 punktów nad Realem Madryt w tabeli La Liga, ale nie o tym mówi się najwięcej po meczu. Barca okupiła zwycięstwo dwoma kontuzjami kluczowych zawodników - Joao Cancelo i Lamine'a Yamala. Ten drugi ucierpiał zresztą przy wykonywaniu rzutu karnego w 40. minucie, który ostatecznie dał drużynie zwycięstwo. Od razu po nim Yamal został zmieniony, ale jeszcze poważniejsza sytuacja miała wtedy miejsce na trybunach.

Mecz FC Barcelona - Celta Vigo przerwany! Reanimacja na trybunach

Jak informowała "Marca", jeden z kibiców Celty Vigo miał atak serca. Potrzebna była reanimacja, która na szczęście zakończyła się sukcesem i mężczyźnie udało się przywrócić funkcje życiowe. Wstrzymany mecz po ok. 15 minutach został wznowiony, a reanimowany kibic trafił do szpitala.

Osoba, której udzielano pomocy na Camp Nou, to 60-letni mężczyzna. Został przewieziony do szpitala Bellvitge, jego stan jest stabilny - pozytywne informacje po całej akcji przekazał Alfredo Martínez, dziennikarz katalońskiego "Sportu" i radia "Onda Cero".

Wydaje się więc, że najgorsze już za poszkodowanym i powoli wraca do zdrowia. Z kolei w najbliższych godzinach powinny wyjaśnić się urazy Cancelo i Yamala. Pierwsze prognozy w przypadku drugiego mówią o naderwaniu mięśnia, a Portugalczyk miał doznać jedynie stłuczenia.