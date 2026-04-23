Dramat na meczu Barcelony. Co z reanimowanym kibicem? Są nowe informacje

Kamil Heppen
2026-04-23 8:31

Środowy mecz FC Barcelona - Celta Vigo (1:0) dostarczył nie tylko sportowych emocji. Już w pierwszej połowie kontuzji doznali dwaj piłkarze Barcy - Joao Cancelo i Lamine Yamal. Podczas gdy klubowi medycy zajmowali się tym drugim, na trybunach doszło do dramatu. Na kilkanaście minut wstrzymano mecz ze względu na trwającą akcję ratunkową. Najnowsze informacje o reanimowanym kibicu są jednak optymistyczne.

Autor: Joan Monfort/ Associated Press FC Barcelona - Celta Vigo
  Dramatyczne sceny rozegrały się podczas meczu FC Barcelona - Celta Vigo nie tylko na boisku.
  • Jeden z kibiców zasłabł i na trybunach miała miejsce akcja reanimacyjna.
  • Po kilkunastu minutach mecz został wznowiony, a poszkodowanego przewieziono do szpitala.

W środowy wieczór FC Barcelona wygrała 1:0 z Celtą Vigo i utrzymała przewagę 9 punktów nad Realem Madryt w tabeli La Liga, ale nie o tym mówi się najwięcej po meczu. Barca okupiła zwycięstwo dwoma kontuzjami kluczowych zawodników - Joao Cancelo i Lamine'a Yamala. Ten drugi ucierpiał zresztą przy wykonywaniu rzutu karnego w 40. minucie, który ostatecznie dał drużynie zwycięstwo. Od razu po nim Yamal został zmieniony, ale jeszcze poważniejsza sytuacja miała wtedy miejsce na trybunach.

Jak informowała "Marca", jeden z kibiców Celty Vigo miał atak serca. Potrzebna była reanimacja, która na szczęście zakończyła się sukcesem i mężczyźnie udało się przywrócić funkcje życiowe. Wstrzymany mecz po ok. 15 minutach został wznowiony, a reanimowany kibic trafił do szpitala.

Banalny QUIZ dla miłośników futbolu i geografii. Dopasuj klub do kraju
Pytanie 1 z 20
Bayern Monachium to klub z:

Osoba, której udzielano pomocy na Camp Nou, to 60-letni mężczyzna. Został przewieziony do szpitala Bellvitge, jego stan jest stabilny - pozytywne informacje po całej akcji przekazał Alfredo Martínez, dziennikarz katalońskiego "Sportu" i radia "Onda Cero".

Wydaje się więc, że najgorsze już za poszkodowanym i powoli wraca do zdrowia. Z kolei w najbliższych godzinach powinny wyjaśnić się urazy Cancelo i Yamala. Pierwsze prognozy w przypadku drugiego mówią o naderwaniu mięśnia, a Portugalczyk miał doznać jedynie stłuczenia.

