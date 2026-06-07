Zmysłowa piłkarka zarabia fortunę na OnlyFans. Jej fotki rozpalają zmysły!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-06-07 16:13

Madelene Wright to angielska piłkarka nożna występującą w klubie Chatham Town. Sławę zyskała, łącząc karierę sportowej z działalnością w mediach społecznościowych oraz na platformie OnlyFans, gdzie publikuje rozbierane fotki i erotyczne filmy. Zarabia na tym fortunę!

Madelene Wright pierwsze kroki w seniorskiej piłce stawiała w akademii Millwall, a następnie przeniosła się do drużyny Charlton Athletic. Z tego klubu wyleciała z hukiem, kiedy w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania ukazujące zawodniczkę na imprezie wdychającą gaz z balonów oraz pijącą szampana za kierownicą luksusowego samochodu.

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Wyrzucona z Charlton piłkarka postanowiła zarabiać na platformie OnlyFans. Hojnie obdarzona przez naturę blondynka prezentowała tam swoje kobiece krągłości, a według doniesień "The Sun" i "Daily Mail" zgarnęła na tym fortunę - setki tysięcy funtów rocznie! Subskrybenci płacą £24 miesięcznie, by podziwiać jej odważne sesje w bieliźnie, bikini i piłkarskich trykotach, które prawie nic nie zakrywają.

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Po kilku latach rozbratu z futbolem piękna Madelene Wright podpisała kontrakt z Chatham Town Women, ale nie zamierza rezygnować z OnlyFans. - Będę robić obie rzeczy - deklaruje. Poniżej zdjęcia gorącej Madalene Wright.

GALERIA: Madelene Wright - zmysłowa piłkarka zarabia fortunę na OnlyFans

Madelene Wright, seksowna piłkarka zarabia na OnlyFans
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