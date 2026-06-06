Rzuciła wyścigi samochodowe i została gwiazdą filmów dla dorosłych. Pokazuje wszystko i zarabia fortunę!

Australijka Renee Gracie została pierwszą kobietą, która startowała w pełnym wymiarze godzin jako kierowca Supercars V8, ale rzuciła ten sport i rozpoczęła karierę w zupełnie innej branży. Bardzo szybko zaczęła zarabiać jako gwiazda porno ogromne pieniądze. Nawet 50 tysięcy złotych dziennie!

- To była najlepsza rzecz, jaką zrobiłem w całym moim życiu - przekonywała w rozmowie z "Daily Telegraph". - Dzięki temu zarabiam pieniądze, o jakich nawet nigdy nie marzyłam i naprawdę mi się to podoba.

Czołowa gimnastyczka została gwiazdą filmów dla dorosłych! Pokazuje wszystko!

Renee Gracie zdradza, że ​​zarabiała bardzo mało na wyścigach. Poza tym nagle jako kierowca poczuła się zupełnie wypalona.

- Po prostu straciłam pasję do wyścigów - wyznała. - W końcu zdałem sobie sprawę, że nie jestem wystarczająco dobra i czas zająć się czymś innym. Najpierw sprzedawałem samochody, a potem moi fani doradzili mi, żebym spróbowała zarobić na serwisie OnlyFans - opowiadała o swoich początkach w branży porno.

Ivana Knoll nagrała hymn mundialu i śpiewa go, pokacując wielki biust! Jest pewna, że to będzie hit!

Australijka zaczęła od od nagich zdjęć. Potem poszła na całość i publikowała już filmy porno.

- Wierzcie lub nie, ale mój tata wie o tym i mnie wspiera. Jest naprawdę ze mnie dumny, że tak sobie dobrze radzę i zarabiam pieniądze - przekonuje Renee Gracie.

GALERIA: Renee Gracie rzuciła wyścigi samochodowe i została gwiazdą filmów dla dorosłych