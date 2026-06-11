"Jedyny świadek" podbija Netflix. Będzie 2. sezon? To chyba oczywiste

O czym opowiada serial "Jedyny świadek" dostępny na platformie Netflix?

Fabuła koncentruje się na niewyobrażalnie trudnych zmaganiach samotnego ojca oraz jego małego syna z ogromną życiową tragedią i wychodzeniem z głębokiej traumy po brutalnym ataku. Scenariusz bazuje na prawdziwych przeżyciach André oraz Alexa Hanscombe'ów, którzy musieli przejść bolesną drogę z ciemności do światła. Dramat rozpoczyna się w 1992 roku, kiedy to Rachel Nickell traci życie z rąk mordercy na terenie londyńskich Błoni Wimbledonu. Wdowiec z dnia na dzień staje się jedynym opiekunem dziecka i postanawia odrzucić na bok własny żal oraz rozdzierający ból. Odtąd skupia się wyłącznie na zapewnieniu bezpieczeństwa emocjonalnego dwulatkowi, który był naocznym obserwatorem całego koszmaru. Zadania tego nie ułatwiają mu jednak pracownicy mediów żądni taniej sensacji ani brytyjscy funkcjonariusze policji, którzy pod presją opinii publicznej desperacko poszukują sprawcy tej zbrodni.

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Czy będzie 2. sezon serialu "Jedyny świadek" w Netflixie?

Amerykańska platforma nie zajęła dotąd oficjalnego stanowiska w kwestii kontynuacji tego tytułu, ale sytuacja wydaje się całkowicie jasna. Format zakwalifikowano jako miniserial z zamkniętą historią, więc kolejne epizody niemal na pewno nie powstaną.

Obsada aktorska w brytyjskim miniserialu "Jedyny świadek"

Kluczowe role w produkcji grają Jordan Bolger jako André Hanscombe oraz Max Fincham jako Alex Hanscombe. Na ekranie pojawiają się także następujący artyści:

Neil Maskell odgrywający postać Keitha Peddera,

Kevin Eldon wcielający się w Micka Wickersona,

Jahsaiah Williams jako małoletni Alex Hanscombe,

Kerry Godliman w roli June,

Jon Pointing grający Sparshatta,

James Dryden występujący jako Miller,

Mark Stanley jako Ivan Agnew,

Eleanor Williams wcielająca się w Rachel Nickell,

Katharine Pearson jako Samantha Bisset,

Jamie Bisping w roli Colina Stagga,

Steve Stamp grający Roberta Nappera.

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