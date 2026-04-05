"The Traitors. Zdrajcy": co działo się w 6. odcinku?

W ostatnim odcinku show TVN z programem pożegnała się policjantka Dorota, żona Wojtka który został zdrajcą, oraz Igor - zdrajca. W programie zostali więc lojalni: barman Jarek, seksuolożka Kasia S., autorka książek dla dzieci Kasia B., ksiądz Rafał z TikToka, nauczyciel Darek, modelka Magda, influenserka Oliwia, kucharz Paweł, model Maks, DJ-ka Iza, strażak Tomek, organizator wycieczek Maciej i była członkini sekty Wiola. Do tego dwoje zdrajców - policjant Wojtek i prowadząca szkolenia Natalia.

6. odcinek "The Traitors. Zdrajcy" zakończyła scena, w której czwórkę z lojalnych - Wiolę, Darka, Oliwię i Jarka niespodziewanie wywieziono z zamku w środku nocy na... morderczą partyjkę pokera, do której wyznaczyli ich zdrajcy. Kto odpadnie? Sprawdźmy!

"The Traitors. Zdrajcy": kto odpadł po "morderczym" pokerze?

Na śniadaniu od razu Paweł zaczął namawiać Wojtka do głosowania na Kasię S., głównie w odwecie za to, że ona głosowała na niego. Zwrócił też uwagę, że z jej wykształceniem powinna być bardziej domyślna.

Na śniadaniu nie pojawiła się czwórka lojalnych, za to przybył kot, Jean Pierre. Czy to znak? Po nim weszła Malwina Wędzikowska, co spowodowało konsternację. Obwieściła uczestnikom, że z tej czwórki troje żyje i jest ukrytych w trumnach. Zadaniem zawodników jest odnalezienie tych "szczęśliwców". Do wygrania za misję jest 20 tysięcy złotych.

Przy okazji jazdy samochodami w autach w poszukiwaniu trumien, Ksiądz Rafał się mocno otworzył. Opowiedział o traumie z dzieciństwa. Po piątym roku studiów trafił do Anglii, gdzie doznał objawienia i poszedł do seminarium. Z kolei Tomek opowiedział, że pracował w kasynach, później jako "klawisz" w więzieniu, ale szukał pracy, w której będzie pomagał ludziom. I został strażakiem

"The Traitors. Zdrajcy": Żywcem pogrzebani i zadanie z trumnami

Nie jest tajemnicą, że w "The Traitors. Zdrajcy" zarówno w polskiej, jak i w zagranicznych edycjach często pojawia się zadanie związane z cmentarzem, trumnami i udawanym pogrzebaniem żywcem. Mimo to część uczestników jest zszokowanych i wyjątkowo poruszonych. Zwłaszcza Paweł. Pierwszą z uratowanych okazała się Oliwia. Po uratowaniu wyznała, że cierpi na klaustrofobię, więc było jej bardzo ciężko.

Kasia S. szybko ruszyła do przepytywania zestresowanej Oliwki, dowiadując się na czym polegało zadanie. W innym samochodzie - z Paweł, Wojtkiem Magdą i Maciejem też rozgrywała się gorąca dyskusja o nocnym pokerze.

- Magda udaje głupszą niż jest (...) Madziu jesteś zdrajcą, dobrym zdrajcą, ale zdrajcą. Widzę to czarno na białym

- stwierdził Paweł, myląc się. Zarzut wziął się z tego, że Magda nie rozumiała czy w pokerowej ekipie mogli być zdrajcy, czy też nie.

Druga trumna znalazła się... na tratwie na środku jeziora. "Jak trzeba będzie reanimować, to Tomek strażak, a jak już pochować, to ja ksiądz" - stwierdził Rafał. Na wodzie odnaleźli Wiolę. To oznacza, że w ostatniej trumnie ukryto Jarka albo Darka, a ten drugi odpadł. W międzyczasie Malwina dała im znać, że zostały 4 minuty, na co reakcją Natalii był atak astmy.

Na cmentarzu zawodnicy odnaleźli Jarosława, czyli ekipa pożegnała Darka. Zmieścili się w czasie i do puli trafiło 20 tysięcy złotych.

"The Traitors. Zdrajcy": Darek odpadł, ale poznał zdrajców

Kasia B. stwierdziła, że uważa, że Jarek jest zdrajcą, bo ten na nią typuje. Oliwia powiedziała, że też tak myślała, ale po tym jak trafili we czwórkę na pokera, zmieniła zdanie. Natomiast Kasia S. w swoim stylu stwierdziła, że Jarek ładnie pachnie.

Okazało się, że Darek przed odpadnięciem poznał tożsamość zdrajców. Wyznał, że był zaskoczony Wojtkiem i Natalią, bo nie byli jego mocnymi typami. Po tym, jak Jarosław wrócił na zamek i zaczął opowiadać o grze w karty, Tomek stwierdził, że zbytnio się tłumaczy i go podejrzewa o bycie zdrajcą.

- Wchodząc na obrady stołu byłam spokojna. Myślę że jestem jedną z najbardziej zaufanych osób teraz w programie, nie boję się tego, że ktoś mnie wyrzuci ze stołu, bynajmniej teraz

- powiedziała Iza, mając na myśli raczej słowo "przynajmniej".

"The Traitors. Zdrajcy" sezon 3, odcinek 7: Narada okrągłego stołu przybrała nieoczekiwany obrót!

- Niektórzy z was spojrzeli śmierci w oczy, na szczęście na strachu się skończyło. Wygraliście, bo mieliście od losu lepsze karty. Ale tutaj możecie siłą argumentów wpłynąć na przebieg gry. To wy rozdajecie tutaj karty. Dlatego zastanawiam się, kto pierwszy dzisiaj powie sprawdzam?

- powiedziała Malwina Wędzikowska przed startem obrad. Pierwsza, wywołana przez innych do głosu powiedziała Oliwia - wskazując na Tomka, co wszyscy wyśmiali. "Dla mnie tam się komedia zaczęła odstawiać" - powiedziała Iza. Za to Tomek powiedział, że jego "miłość do Oliwii rośnie".

- To może ja się odezwę pierwsza. Wiem, że bardzo dużo osób Natalia bierze dzisiaj ciebie pod uwagę. Wiesz, że na pewno będzie dzisiaj ogień pytań w twoją stronę. Wracając do wczorajszego tematu - jeśli chodzi o immunitet i tarczę. Powiedziałaś że obstawiłaś 3 tysiące. Dzisiaj ktoś przy mnie powiedział, że nie wie czy dało się dawać liczby nieparzyste... Podejmowaliśmy trop, że można było dawać wielokrotność dwóch...

- powiedziała Kasia S... Malwina wyprostowała temat mówiąc, że można było licytować dowolną kwotę. Natalia z kolei obroniła się mówiąc, że ledwo w ogóle doszła na tę górę, więc to nie ona "ukradła" 30 tysięcy, bo ma swój honor. Tomek z kolei powiedział, że brakuje komuś odwagi do wyznania prawdy.

Paweł skomentował to do kamery na offie:

- Mnie już denerwuje ten koleś. Ciągle moralizuje: "tego nie można robić, tamtego". Zamknij mordę i zajmij się swoją grą.

Z kolei Ksiądz Rafał wskazał, że jeśli Natalia faktycznie dała 3 tysiące, to znaczy, że w ogóle się nie boi nocnych mordów, o to mała kwota. Zauważył też, że dużo zabiera głos, a nic nie typuje. Że w grze w mafię to mafia najwięcej gada...

Iza do Natalii: "To ty zamordowałaś moją Darię"

Iza też wskazała na Natalię, bo była bliska Igorowi. "I to ty zamordowałaś moją Darię" - dodała, mówiąc o eliminacji swojej siostry bliźniaczki kilka odcinków temu. Zwróciła uwagę, że jej łzy wtedy były nie ze współczucia, a przez wyrzuty sumienia.

Maks przypomniał, że Kasia B. "przyłapała" Jarka i Natalię na rozmowach, które "mogły być rozmowami zdrajców". Natalia powiedziała, że takiej sytuacji nie było. To spowodowało, że podejrzenia się pogłębiły, bo mogli po prostu powiedzieć, że gadali jak to lojalni i skończyć temat, zamiast wypierać się całej sytuacji. Kasia B. dodała, że tłumaczenie Jarka, że nie zagłosuje na Igora, bo ma kręgosłup moralny (z poprzedniego odcinka). Natalia odpierając argumenty przypomniała, że Kasia B. miała wiele przejęzyczeń.

Paweł wskazał, że Natalia i Magda są zdrajczyniami, bo w rozmowach broniły się wzajemnie. Kasia B. z kolei powiedziała, że chce sprawdzić Pawła, bo rzuca oskarżenia na wszystkich. On odparł, że ona chce dobrze wypaść, że chce być "Juliette Binoche" tej edycji.

"Bardzo cię nie przepraszam. Wysrywasz argumenty, że sobie czegoś nie życzysz. A to nie jest koncert życzeń" - dodał Paweł

- Tomek udaje troskliwą, opiekuńczą cioteczkę pierdziuszeczkę

- powiedział Paweł, gdy Tomek próbował bronić Kasi B. Po tym niespodziewanie Wojtek zaczął... maglować Natalię. Za to, że powiedziała dopiero niedawno, że jej syn jest policjantem i będzie prawdopodobnie pracował z Wojtkiem. Natalia odparła, że syn sobie nie życzy żeby o nim nie opowiadać. Wiola postawiła na Natalię, bo zauważyła zmianę w jej zachowaniu od dnia pierwszego, gdy była żartobliwa, do teraz - gdy jest zlękniona.

Z kolei Natalia przypomniała, że Iza może i ją przeprosiła za teksty o jej wyglądzie i wadze, ale "chodzi o to co ludzie mają w głowach".

- A ty co miałaś w głowie, jak zamordowałaś moją siostrę, a potem mnie przytulałaś?

Iza, Magda, Oliwia, Tomek, Wiola, Maciej, Rafał, Paweł, Maks, Ksia S., Wojtek - wszyscy oddali głosy na Natalię.

Wyłamała się Kasia B., która wskazała Pawła. Wiola to skrytykowała, bo uznała, że kieruje się personalną urazą a nie dobrem grupy. Jarek zagłosował z kolei właśnie na Kasię B. Natalia również oddała jej swój głos. Tym samym stół pozbył się już trójki zdrajców! Łucja, Igor i Natalia wylecieli, został tylko jeden - Wojtek.

- Ja bym chciał już wyjść. Chciałem powiedzieć, że jestem bliski tego, żeby zrezygnować z programu, jeśli jest taka opcja. Jako lojalny ja już nie daję rady emocjonalnie. Ostatni raz mówię, że jestem lojalny. Możecie mnie dalej podejrzewać. Natomiast podczas JEDNEGO STOŁU KASIU B. wywaliłem trzech zdrajców (...) Ja jestem sobą, jestem autentyczny, a wy gracie na moich emocjach

- wyparował Paweł do wszystkich. Wtedy produkcja pokazała, że tuż przed stołem Kasia B. powiedziała Magdzie do ucha, że Paweł jest zdrajcą, bo... dostała znak od Boga. Cóż, jeśli tak, to wpuścił ją w maliny...

Jarek wyznał, że czuje się beznadziejnie, bo miał z obu stron zdrajców i były mu to najbliższe osoby. "Czuję się zwiedziony w tej sytuacji" - dodał. Widać było w rozmowach, że jest zbity jak pies.

"The Traitors. Zdrajcy: Wojtek werbuje nowego zdrajcę

Ksiądz Rafał wziął na rozmowę Kasię B. i powiedział, że się o nią martwi, bo wszystko bierze do siebie. Tymczasem Tomek znów rozpoczął dochodzenie o tym, kto wydał 30 tysięcy na tarczę. Rafał zaczął go bronić wskazując, że każdy może zrobić coś głupiego.

Paweł się przyznał Izie i Wojtkowi, że to on. Powiedział, że było mu bardzo głupio, ale nie chce ich oszukiwać. Teraz sytuacja przedstawia się następująco: Wojtek proponuje komuś bycie zdrajcą z nim w duecie, a ta osoba może to przyjąć, lub odejść z programu jako "zamordowana". Wojtek postanowił zwerbować najbliższą mu w programie osobę - Izę, która głosowała na wszystkich zdrajców, a wcześniej straciła siostrę Darię, tak jak on żonę - Dorotę. Żelazne alibi?

Iza była w szoku, gdy zobaczyła Wojtka. Ale czy została zdrajcą? Dowiemy się za tydzień.

