Alarm CHARLIE na liniach kolejowych w Polsce. Ważny komunikat dla pasażerów

Martyna Urban
2026-04-07 12:28

Pasażerowie korzystający z transportu kolejowego powinni zachować szczególną ostrożność. Na liniach kolejowych w Polsce obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE, który wiąże się z podwyższonym poziomem bezpieczeństwa. O zachowanie czujności podczas podróży apelują także Koleje Śląskie.

Charlie obowiązuje w Polsce

Autor: Koleje Śląskie/ Materiały prasowe

Ważny komunikat dla podróżnych

We wtorek, 7 kwietnia po godzinie 11:00 przewoźnik Koleje Śląskie przypomniał pasażerom o obowiązującym na kolei trzecim stopniu alarmowym CHARLIE.

Aktualnie na obszarach linii kolejowych PKP PLK S.A. obowiązuje trzeci stopień alarmowy (CHARLIE). Prosimy o zachowanie podwyższonej czujności podczas podróży - przekazały w mediach społecznościowych Koleje Śląskie.

W związku z tym pasażerowie proszeni są o zachowanie zwiększonej czujności podczas podróży. Decyzją Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujące stopnie alarmowe oraz zasady bezpieczeństwa na kolei zostały przedłużone na okres od 1 marca do 31 maja.

Przewoźnik przypomina, że podczas podróży warto zwracać uwagę na wszelkie nietypowe sytuacje. Szczególną czujność należy zachować w przypadku:

  • nietypowego lub podejrzanego zachowania osób,
  • pozostawionych bez opieki bagaży lub przedmiotów,
  • sytuacji budzących niepokój na dworcach lub w pociągach.

Jeżeli pasażerowie zauważą coś niepokojącego, powinni natychmiast poinformować pracowników ochrony dworca, drużynę konduktorską lub odpowiednie służby. Można również skontaktować się z numerem alarmowym 112 lub specjalnym numerem bezpieczeństwa kolei 22 474 00 00.

Czym jest trzeci stopień alarmowy CHARLIE?

Zgodnie z informacjami publikowanymi na portalu Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, trzeci stopień alarmowy CHARLIE wprowadza się w sytuacjach, gdy istnieje zwiększone ryzyko zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Może on zostać ogłoszony m.in. w przypadku:

  • potwierdzenia prawdopodobnego celu ataku terrorystycznego zagrażającego bezpieczeństwu publicznemu lub państwowemu,
  • uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym ataku terrorystycznym na terytorium Polski,
  • pojawienia się informacji o możliwym zamachu, którego skutki mogą dotyczyć obywateli Polski lub polskiej infrastruktury za granicą.

Wprowadzenie tego stopnia alarmowego oznacza przede wszystkim zwiększoną gotowość służb oraz wzmocnione środki bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, w tym na dworcach i w pociągach.

Służby oraz przewoźnicy podkreślają, że kluczowe znaczenie ma współpraca pasażerów. Zgłaszanie podejrzanych sytuacji może pomóc w szybkim reagowaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim podróżującym.

