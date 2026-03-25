Jay-Z przerywa milczenie w sprawie oskarżeń o gwałt. Szczery wywiad

Jay-Z reaguje na zarzuty dotyczące gwałtu na 13-latce

Amerykański magazyn GQ opublikował właśnie wydanie z Jayem-Z na okładce, co zbiega się w czasie z jego wielkim powrotem na scenę. Artysta planuje na nadchodzące lato serię stadionowych występów na nowojorskim Yankee Stadium i uznał to za doskonałą okazję do odniesienia się do głośnych kontrowersji. Podczas rozmowy z redaktorem pisma mąż Beyoncé wyjaśnił swoje odczucia związane z pomówieniami o wykorzystanie seksualne trzynastoletniej dziewczynki. Muzyk wyznał otwarcie, że mierzenie się z tak poważnymi oskarżeniami było dla niego wyjątkowo bolesnym okresem.

Cała ta sprawa, to gó*no, bardzo mnie wyczerpało. Byłem wściekły. Dawno nie byłem tak wściekły. To była niekontrolowana złość - mówił w wywiadzie Shawn Carter, znany jako Jay-Z.

Jay-Z stanowczo o swoich zasadach wobec kobiet i dzieci

Raper chętnie wraca wspomnieniami do swoich korzeni i dorastania na nowojorskich ulicach. Muzyk przyznaje, że miał w tamtym czasie do czynienia z kryminalnym środowiskiem i brał udział w łamaniu prawa. Twórca zaznaczył jednak, że nawet w tak niebezpiecznym otoczeniu istniały nieprzekraczalne bariery, dlatego nigdy nie skrzywdziłby seksualnie żadnej kobiety ani dziecka.

Nawet kiedy robiliśmy najgorsze rzeczy, mieliśmy zasady. Była granica: żadnych kobiet, żadnych dzieci - wspomina Jay-Z w wywiadzie dla GQ.

Jay-Z o głośnym sporze Drake'a i Kendricka Lamara

W trakcie wywiadu poruszono również temat innej głośnej afery. W 2024 roku muzyk odpowiadał jako dyrektor artystyczny za oprawę muzyczną finału Super Bowl i zdecydował, że główną gwiazdą widowiska będzie Kendrick Lamar. Decyzja wzbudziła emocje, ponieważ artysta toczył wtedy otwarty konflikt z Drakiem. Pojawiły się plotki, że wybór headlinera miał być celowym uderzeniem w Drake'a ze strony Jaya-Z, jednak Carter całkowicie zdementował te doniesienia.

Wybrałem gościa, który miał fantastyczny rok. Myślę, że to był właściwy wybór. Co mnie obchodzi, że ci dwaj faceci walczą ze sobą? Co to ma wspólnego ze mną?