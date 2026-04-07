Karolina Skiba znika w oczach. Tylko spójrzcie na jej nowe zdjęcia! Żona Skiby zrzuciła blisko 20 kg

Żona Skiby chudnie, ale wcale nie cudnie - to ciężka praca

Karolina Skiba schudła aż blisko 20 kilogramów! To widać już na pierwszy rzut oka - utrata tak wielu kg oznacza spektakularną zmianę w wyglądzie. Jak się okazuje, w przypadku 36-latki nie była to żadna dieta cud ani szybka akcja przed wakacjami.

Tak, schudłam 17 kg w rok. Nie w dwa miesiące. Tak, sama. Tak, zap...ając. I ze stresu po odejściu ukochanej babci. Ale mięśnie to ciężka praca i jestem z siebie bardzo dumna - i będę zaspamowywać bikini pics, już teraz na złość. Nie po to trenuję nawet wtedy, gdy nie mam sił. Codziennie robię trzy minuty planku z ciężarkiem na plecach i co dwa-trzy dni pilates, kroków nie zliczę. Jem roślinnie. Nie piję już w ogóle alkoholu. Jem cukier, ale dbam. I to w trzyletniej sztucznej meno, gdzie tyje się od powietrza. Więc da się, ale nie siedząc i hejtując w necie, tylko ruszając tyłek regularnie - pisała żona Skiby na Instagramie.

Efekt? Smukła, wysportowana sylwetka, którą z dumą pokazuje w mediach społecznościowych. Internauci nie mogą wyjść z podziwu. Na najnowszych zdjęciach, które Karolina pokazała w okolicy świąt wielkanocnych, jej figura prezentuje się jeszcze szczuplej!

Karolina Skiba długo walczyła, by mieć TAKIE ciało

Młoda żona Krzysztofa Skiby przyznała, za jej przemianą stoją ciężka praca, regularny ruch i konsekwencja. Ćwiczenia, pilates i inna, lżejsza aktywność fizyczna stały się jej nową codziennością. Kluczowa okazała się też dieta. Karolina od lat stawia na roślinne jedzenie (nawet jej wielkanocny koszyczek był pozbawiony mięsa!), ale przełomem mogło być całkowite odstawienie alkoholu, co często ma ogromny wpływ na wygląd i samopoczucie.

Dziś Karolina jest pewna siebie, świadoma swojego ciała i dumna z efektów ciężkiej pracy. Jej przemiany nie da się przeoczyć, ważne jednak, by w dbaniu o sylwetkę znaleźć zdrowy umiar i nie przesadzić z odchudzaniem.

"Ale pani się zmieniła! Niewiarygodnie szczupła i piękna", "Boże, jaka wspaniała dziewczyna", "Piękna" - komentują internauci.

