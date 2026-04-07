Filip Gurłacz zdradza sekrety serialu "Dzielnica strachu". Zrobi się... romantycznie

Filip Gurłacz o serialu "Dzielnica strachu". Aktor gra postać z problemami

Wcielający się w rolę Hrabiego aktor zdołał błyskawicznie zaskarbić sobie ogromną sympatię telewizyjnej publiczności, chociaż nie powierzono mu głównej roli w "Dzielnicy strachu". Jak sam artysta szczerze podkreśla, jego najnowsze zadanie zawodowe polega na odgrywaniu skomplikowanej postaci, która znacznie częściej generuje rozmaite kłopoty, niż dąży do ich faktycznego rozwiązywania.

"Dzielnica strachu" przypomina "Peaky Blinders"? Filip Gurłacz zdradza detale w rozmowie o hicie Netflixa

Podczas niedawnej premiery najnowszego filmu komediowego zatytułowanego "Podlasie", który zasilił bibliotekę platformy Netflix, nadarzyła się doskonała okazja do zadania aktorowi pytań o telewizyjny hit. Filip Gurłacz chętnie, choć powściągliwie, skomentował dalsze losy swojego bohatera w polskim serialu kryminalnym.

"Tam się teraz dzieje... ciekawie" - powiedział w wywiadzie dla ESKI.

Zaraz po tych słowach artysta pokusił się o niezwykle intrygujące zestawienie, przyrównując polską produkcję kryminalną do słynnego brytyjskiego formatu "Peaky Blinders", który od lat cieszy się na świecie statusem kultowego dzieła telewizyjnego.

"Wszyscy kojarzymy "Peaky Blinders", zresztą film jest teraz na topie. Jestem fanem tej serii i tam chodzi o to, że ten przeciwnik jest coraz dalej i jest coraz większy. Tu jest podobnie, w tej "Dzielnicy strachu". Teraz przeciwnik jest jeszcze większy i bardziej znaczący i trzeba sobie z nim poradzić" - powiedział.

Wątek miłosny w serialu "Dzielnica strachu". Hrabiego czekają sercowe zawirowania

Aktor dość stanowczo wzbraniał się przed ujawnianiem zbyt wielu zakulisowych informacji dotyczących fabuły. Gwiazdor rzucił jednak fanom drobną, lecz niezwykle istotną wskazówkę dotyczącą przyszłości jego postaci. Zapowiedział on mianowicie, że w najnowszych epizodach serialu Hrabia zostanie wplątany w romantyczną relację.

"Ja jestem bardzo ciekaw wątku miłosnego, jeżeli chodzi o Hrabiego, czy to się rozwinie czy nie. Tak mogę zachęcić ciebie i państwa do oglądania" - podsumował.

Premierowe odcinki "Dzielnicy strachu" są emitowane dla widzów od poniedziałku do czwartku punktualnie o godzinie 21:00, a transmisję można śledzić na antenie stacji Puls 2.