Monika Olejnik ruszyła na podbój Cannes w prześwitującej kreacji. Petarda?

Festiwal Filmowy w Cannes co roku przyciąga nad Lazurowe Wybrzeże branżową śmietankę z całego globu. Prestiżowe wydarzenie oblegają też celebryci, którzy może i z filmem mają mniej wspólnego, ale chętnie paradują po festiwalowych galach w rozmaitych, często fikuśnych stylizacjach. W tym roku klasycznie wzrok przykuwała chociażby Anja Rubik, ale na podbój Cannes wyruszyła też Monika Olejnik, której modowe wybory cieszą się niemal równie dużym zainteresowaniem, jak jej występy telewizyjne.

Pawlikowski z nagrodą w Cannes, na miejscu kibicowała mu Monika Olejnik

W tym roku fani polskiego kina mają wiele powodów do dumy. Za nami kolejne ważne wydarzenie branżowe, w którym nasz rodak odniósł wielki sukces. Z festiwalu w Cannes reżyser Paweł Pawlikowski wraca z nagrodą za najlepszą reżyserię w filmie "Ojczyzna". To już kolejne światowe osiągnięcie tego artysty i niewątpliwy dowód na to, że w Polsce powstaje dziś kino doceniane przez zagranicę.

Nie jest tajemnicą to, że do miłośników twórczości Pawlikowskiego należy Monika Olejnik. 69-letnia ikona dziennikarstwa telewizji TVN trzymała kciuki za sukces "Ojczyzny" na miejscu, w Cannes. Relacjonując swój pobyt na ważnym festiwalu, nie kryła zachwytu nad filmem, który podczas prezentacji tamże otrzymał owacje na stojąco.

"Jestem zachwycona filmem „Ojczyzna”! To arcydzieło, w każdym wymiarze. Niezwykła opowieść o powrocie Thomasa Manna, laureata literackiej nagrody Nobla do Ojczyzny, podzielonej na sowiecką i amerykańską. Kogo wybierasz Stalina czy Myszkę Miki? - moją recenzję filmu napisałam przed tygodniem" - obwieściła Olejnik na Instagramie.

Dziennikarka w prześwitującej kiecce spędzała czas z hollywoodzkimi sławami

Monika Olejnik wielokrotnie pokazała, że nie musi jechać za granicę na znany festiwal filmowy, by przykuwać uwagę stylizacjami. Modowe pomysły dziennikarki bardzo często zdobią pierwsze strony gazet i portale internetowe. Co zatem 69-latka wymyśliła na tak prestiżową okazję? W Cannes Olejnik postawiła na czerń w połączeniu z ozdobnymi kryształkami. Nie zabrakło też, jak na hollywoodzką atmosferę przystało, przyciemnianych okularów. Od pasa w dół prześwitująca suknia odsłaniała figurę dziennikarki, która otwarcie dba o swoją kondycję. Hit czy hit? Koniecznie dajcie nam znać po obejrzeniu galerii poniżej. Warto dodać, że na zamieszczonych w sieci zdjęciach Monika Olejnik uśmiecha się od ucha do ucha m.in. w towarzystwie znanej aktorki Tildy Swinton.

25

Sonda Lubisz Monikę Olejnik? Tak Nie Nie wiem