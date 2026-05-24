51-letnia Longoria cała w cekinach, ale to Małgosia Bela skradła show! Gwiazdy na gali zamknięcia Cannes

Cannes: Paweł Pawlikowski ze Złotą Palmą za reżyserię

79. Festiwal Filmowy w Cannes dobiegł końca. Co roku francuskie miasto na dwa tygodnie staje się światową stolicą kina, a nad Lazurowe Wybrzeże przyjeżdżają największe gwiazdy i cenieni twórcy. W tym roku nie zabrakło polskich akcentów. O nagrody walczyły współprodukowane przez Macieja Musiała (31 l.) i zmarłego Krzysztofa Piesiewicza "Historie równoległe" oraz krótkometrażowe "Spiritus Sanctus" w reżyserii Michała Toczka (30 l.). Do Cannes przyleciał również Jakub Gierszał (38 l.), który razem z ekipą filmu promował chilijską produkcję "The Meltdown".

Z kolei w konkursie głównym o legendarną Złotą Palmę walczyła "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego (68 l.). Film miał swoją festiwalową premierę 14 maja, a po zakończeniu seansu został nagrodzony sześciominutową owacją. Pokaz premierowy umocnił znawców kina w przekonaniu, że polski reżyser nie wyjedzie z Cannes z pustymi rękami. I się nie mylili. Podczas sobotniej ceremonii zamknięcia Pawlikowski otrzymał swoją drugą w karierze Złotą Palmę za reżyserię. Pierwszą przyniosła mu w 2018 roku "Zimna wojna".

Tłum gwiazd na gali zamknięcia w Cannes

W Cannes Pawłowi Pawlikowskiemu towarzyszyła żona. Z Małgorzatą Belą (48 l.) pobrali się w 2017 roku. Para rzadko pokazuje się razem na branżowych wydarzeniach, ale festiwalu w Cannes nie mogli przegapić. Przechodząc po czerwonym dywanie małżonkowie przyciągali uwagę fotoreporterów. Reżyser wyglądał niezwykle elegancko w czarnym garniturze. Bela kolejny raz udowodniła, że klasę i styl ma we krwi. Piękna modelka zaprezentowała się w czarnych spodniach i ekstrawaganckiej białej kamizelce.

Zdecydowana większość gwiazd postawiła za to na kreacje w stylu Złotej Ery Hollywood. Cała w cekinach pojawiła się Eva Longoria (51 l.). Aktorka i producentka podkreśliła dekolt klasyczną suknią z gorsetem, a długie wcięcie odsłoniło jej zgrabne nogi. Na błysk postawiła też jej starsza koleżanka po fachu - Geena Davis (70 l.). Penelope Cruz (52 l.) zdecydowała się na czarno-białą elegancję i hollywoodzki szyk!

