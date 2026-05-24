51-letnia Longoria cała w cekinach, ale to Małgosia Bela skradła show! Gwiazdy na gali zamknięcia Cannes

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-05-24 10:32

Zakończył się 79. Festiwal Filmowy w Cannes. Zanim poznaliśmy laureatów prestiżowych nagród gwiazdy kina przeszły się po czerwonym dywanie. I kolejny raz nie zawiodły. Eva Longoria zachwyciła w błyszczącej sukni, a Małgorzata Bela skradła show niewymuszoną elegancją. Polska modelka miała potem spory powód do radości.

Cannes: Paweł Pawlikowski ze Złotą Palmą za reżyserię

79. Festiwal Filmowy w Cannes dobiegł końca. Co roku francuskie miasto na dwa tygodnie staje się światową stolicą kina, a nad Lazurowe Wybrzeże przyjeżdżają największe gwiazdy i cenieni twórcy. W tym roku nie zabrakło polskich akcentów. O nagrody walczyły współprodukowane przez Macieja Musiała (31 l.) i zmarłego Krzysztofa Piesiewicza "Historie równoległe" oraz krótkometrażowe "Spiritus Sanctus" w reżyserii Michała Toczka (30 l.). Do Cannes przyleciał również Jakub Gierszał (38 l.), który razem z ekipą filmu promował chilijską produkcję "The Meltdown".

Z kolei w konkursie głównym o legendarną Złotą Palmę walczyła "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego (68 l.). Film miał swoją festiwalową premierę 14 maja, a po zakończeniu seansu został nagrodzony sześciominutową owacją. Pokaz premierowy umocnił znawców kina w przekonaniu, że polski reżyser nie wyjedzie z Cannes z pustymi rękami. I się nie mylili. Podczas sobotniej ceremonii zamknięcia Pawlikowski otrzymał swoją drugą w karierze Złotą Palmę za reżyserię. Pierwszą przyniosła mu w 2018 roku "Zimna wojna".

Zobacz również: Polskie gwiazdy olśniły w Cannes! Błyszczały nie tylko na czerwonym dywanie!

Tłum gwiazd na gali zamknięcia w Cannes

W Cannes Pawłowi Pawlikowskiemu towarzyszyła żona. Z Małgorzatą Belą (48 l.) pobrali się w 2017 roku. Para rzadko pokazuje się razem na branżowych wydarzeniach, ale festiwalu w Cannes nie mogli przegapić. Przechodząc po czerwonym dywanie małżonkowie przyciągali uwagę fotoreporterów. Reżyser wyglądał niezwykle elegancko w czarnym garniturze. Bela kolejny raz udowodniła, że klasę i styl ma we krwi. Piękna modelka zaprezentowała się w czarnych spodniach i ekstrawaganckiej białej kamizelce.

Zdecydowana większość gwiazd postawiła za to na kreacje w stylu Złotej Ery Hollywood. Cała w cekinach pojawiła się Eva Longoria (51 l.). Aktorka i producentka podkreśliła dekolt klasyczną suknią z gorsetem, a długie wcięcie odsłoniło jej zgrabne nogi. Na błysk postawiła też jej starsza koleżanka po fachu - Geena Davis (70 l.). Penelope Cruz (52 l.) zdecydowała się na czarno-białą elegancję i hollywoodzki szyk!

Więcej kreacji z czerwonego dywanu znajdziecie w naszej galerii. Kto zachwycił was najbardziej?

Zobacz również: Wychudzona Demi Moore bryluje w Cannes, a fani drżą o jej zdrowie. Aktorka znika w oczach!

Penelope Cruz, Eva Longoria, Małgorzata Bela
Galeria zdjęć 70
Super Express Google News
QUIZ. Gwiazdy Hollywood! Pokazujemy zdjęcie, a ty wskazujesz, w którym filmie grał
Pytanie 1 z 10
W których z tych filmów zagrał aktor ze zdjęcia?
Woody Harrelson dołącza do ekipy Gwiezdnych Wojen!
Tłum Polaków w Cannes. Tak nasi rodacy bawią się poza granicami kraju
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PENELOPE CRUZ
EVA LONGORIA
CANNES
MAŁGORZATA BELA
DEMI MOORE
PAWEŁ PAWLIKOWSKI