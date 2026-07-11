Poruszające pożegnanie szkoły Mai Gadowskiej. "Pogodna, serdeczna i niezwykle pracowita"

Wiadomość o śmierci Mai Gadowskiej dotarła do mediów 10 lipca 2026 r. Niecały miesiąc wcześniej pełna cudownej energii, radosna Maja, ze szpitalnego łóżka nagrała piosenkę z Łatwogangiem. To było marzenie dziewczynki, która choć walczyła bardzo dzielnie, przegrała z agresywnym nowotworem.

Hołd Mai składają artyści i media

Artyści, którzy współpracują z Fudacją Cancer Fihters starają się, jak najlepiej oddać hołd dzielnej "fajterce". Bedeos wyznał, że dla niego jest to wyjątkowo trudne z powodów osobistych i specjalnie dla Mai zaczął swój koncert nie od minuty ciszy, tylko od jej piosenki. Był to niezwykle wzruszający moment dla całej zgromadzonej pod sceną publiczności, który z pewnością zapadnie w pamięć wszystkim uczestnikom koncertu.

Majko wydała singiel "Wszystkie Marzenia" wraz Łatwogangiem. Aby uczcić pamięć zmarłej podopiecznej Fundacji Cancer Fighters, piosenka trafiła na pierwszą pozycję zestawienia Gorąca 20 w Radiu ESKA.

Szkoła Mai żegna ją w pięknych słowach

Na oficjalnym profilu Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich pojawił się specjalny post pożegnalny na Mai Gadowskiej. Słowa grona pedagogicznego i uczniów potwierdzają, że Maja była niezwykłą dziewczynką.

Z wielkim żalem żegnamy naszą Uczennicę, Maję Gadowską z klasy 7c, która na zawsze pozostanie w pamięci jako pogodna, serdeczna i niezwykle pracowita. Jej uśmiech, życzliwość oraz niezwykła siła w pokonywaniu trudności, pozostaną dla nas cennym wspomnieniem. Dziękujemy Ci, Maju, za Twoje zaangażowanie i odwiedziny w szkole, nawet wtedy, gdy sama walczyłaś z chorobą. Rodzinie, Przyjaciołom i Wszystkim Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia w tych bolesnych chwilach. Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie Szkoły.

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