Kontrowersyjna kreacja Jennifer Lopez. Wyglądała jak "chodząca lampa nocna"? [ZDJĘCIA]

Jennifer Lopez w Paryżu. Ta suknia wzbudziła ogromne emocje

Jennifer Lopez przebywała niedawno w Paryżu, gdzie rozpoczęła świętowanie swoich 57. urodzin. Podczas pobytu we francuskiej stolicy kilkukrotnie zaprezentowała się przed hotelem w oryginalnych i eleganckich zestawach. Jednak to jeden konkretny projekt wywołał prawdziwą burzę – suknia autorstwa Stephane'a Rollanda. Charakteryzowała się ona wysokim kołnierzem i bardzo wysoko podniesionym stanem, gdzie materiał rozszerzał się tuż pod biustem w formę obszernego klosza. Przeciwnicy tej stylizacji szybko okrzyknęli Jennifer Lopez chodzącą lampą nocną, podczas gdy znawcy mody haute couture nie kryli słów uznania dla tego nieszablonowego wyboru.

ZOBACZ TAKŻE: 56-letnia Jennifer Lopez młodsza niż 20 lat temu. Dla fanek ma radę: "Rusz się i weź się do roboty"

Klaudia Antos o współpracy z Jennifer Lopez

Eksperci chwalą kreację Jennifer Lopez. Fani mają inne zdanie

Specjaliści z branży modowej zwracają uwagę, że rzeźbiarskie formy i białe suknie to trend mocno widoczny na najnowszych pokazach haute couture. Portal „Fashion Police” podkreśla, że interpretacja zaprezentowana przez gwiazdę łączy uwodzicielski charakter z relatywizmem, co idealnie pasuje do jej wizerunku na wielkich galach. Problem polega jednak na tym, że wybiegowa awangarda rzadko trafia do przekonania zwykłych odbiorców, którzy w stylizacjach gwiazd szukają raczej inspiracji na co dzień lub na rodzinne uroczystości, a nie rzeźbiarskich eksperymentów. Mimo to, z punktu widzenia medialnego, kreacja spełniła swoje zadanie perfekcyjnie – wywołała ożywioną dyskusję, a Jennifer Lopez po raz kolejny udowodniła, że potrafi założyć coś, co na długo zapadnie w pamięć.

Sonda Czy podoba ci się ta stylizacja Jennifer Lopez? Tak. Wygląda bosko! Nie. Totalna wtopa

Stephane Rolland dziękuje Jennifer Lopez na Instagramie

Sam twórca kontrowersyjnej sukni, Stephane Rolland, nie krył entuzjazmu widząc, jak amerykańska gwiazda zaprezentowała jego dzieło. Za pośrednictwem mediów społecznościowych skierował do niej pełne wdzięczności słowa, dziękując za zaufanie i wsparcie.

Dziękuję Jennifer za twoje zaufanie, wsparcie, dobroć i radość. Zawsze dajesz więcej elegancji i gracji moim kreacjom. Kochamy cię. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin