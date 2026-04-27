56-letnia Jennifer Lopez młodsza niż 20 lat temu. Dla fanek ma radę: "Rusz się i weź się do roboty"

Joanna Drzycimska
2026-04-27 10:40

Co robi wielka gwiazda w niedzielny poranek? Nie próżnuje. 56-letnia Jennifer Lopez pokazała od czego zaczyna dzień i rozpaliła prawie 400 milionów swoich obserwatorów. Pokazała niesamowite mięśnie brzucha, a swoim fankom nakazała: "Wstańcie i ćwiczcie!". Dobra rada?

  • Życie uczuciowe Jennifer Lopez to rollercoaster, a ostatnio głośno było o jej rozwodzie z Benem Affleckiem.
  • Mimo burzliwego życia prywatnego 56-letnia gwiazda prezentuje niesamowitą formę, chwaląc się umięśnionym ciałem.
  • J.Lo szykuje się do premiery nowego filmu na Netfliksie – czy tym razem na ekranie powie "tak" po raz dziesiąty?

Rozwody służą Jennifer Lopez? Wygląda nieziemsko!

Jennifer Lopez to z pewnością jedna z największych gwiazd na świecie. Jej kariera budzi tak samo duże emocje, jak życie prywatne. W ostatnich latach nie schodziła z pierwszych stron gazet ze względu na odgrzany po 20 latach związek z Benem Affleckiem, głośny ślub, jaki z nim wzięła, a potem równie głośny rozwód. Teraz gwiazda ma 56 lat, przygotowuje się właśnie do kolejnej filmowej premiery, a w weekend pokazała swoim fanom, jak spędza wolne poranki. 

J.Lo radzi fankom: "Rusz się i weź się do roboty"

W niedzielę na Instagramie, na którym obserwuje ją niemal 400 milionów osób, pokazała swoje niesamowicie umięśnione ciało. A uczyniła to zaraz po porannym treningu. Swoim fanom i fankom napisała przy okazji: "Wstań i weź się do roboty!". Czterokrotnie rozwiedziona matka dwójki dzieci wygląda chyba lepiej, niż kiedykolwiek wcześniej. Swoją formę J.Lo szlifuje u boku trenerki gwiazd, Tracy Anderson. Jak podaje "Daily Mail", Anderson pobiera opłatę inicjacyjną w wysokości 1500 dolarów oraz roczną składkę za dostęp VIP do swoich siłowni, gdzie wśród sławnych klientów znajdują się Olivia Wilde, Gwyneth Paltrow i Victoria Beckham.

5 czerwca na platformie Netflix będzie miała premiera najnowsza komedia romantyczna z udziałem Lopez. Gwiazda zagra w niej szefową dużej firmy, która zakochuje się w swoim prawniku. Jak zauważa "Daily Mail", jeśli para stanie na ślubnym kobiercu, będzie to już dziesiąty raz, gdy Jennifer Lopez zagra pannę młodą. 

