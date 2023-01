Zakochana Jennifer Lopez na niepublikowanych zdjęciach. "Najlepszy rok mojego życia". Wszędzie Ben

Ich miłość jest nazywana romansem stulecia. Jennifer Lopez i Ben Affleck byli ze sobą jako trzydziestolatkowie. Uczucie jednak nie przetrwało próby czasu i gdy się rozstali, oboje szukali szczęścia gdzie indziej. Po kilku głośnych romansach każde z nich założyło rodzinę - J. Lo z muzykiem Markiem Anthonym, z którym doczekała się bliźniąt, a Ben z aktorką Jennifer Garner, z którą ma troje dzieci. Te związki także nie przetrwały. Gdy w 2021 roku media zaczęły spekulować o zejściu się pary, nazywanej dawniej "Bennifer", fani oszaleli.

Jennifer Lopez: "To Ben odnowił naszą znajomość"

Jennifer i Ben potwierdzili w końcu, że po 20 latach ich drogi ponownie się zeszły. "Ben zobaczył jakiś wywiad ze mną i wysłał do mnie e-mail. Potem zaprosiłam go na obiad i tak już został" - opowiadała w niedawnym wywiadzie piosenkarka. Sprawy potoczyły się błyskawicznie - wiosną 50-letni Affleck się oświadczył, wkładając na palec ukochanej pierścionek z ogromnym i niezwykle rzadkim zielonym diamentem, latem natomiast para wzięła ślub. I to dwukrotnie! Najpierw powiedzieli sobie szybkie "tak" w Las Vegas, a potem wyprawili huczne, trwające trzy dni weselisko w posiadłości Afflecka w Georgii.

Jennifer Lopez na rzadkich zdjęciach. Tego jeszcze nie pokazywała!

Teraz, przy okazji zakończenia starego roku, 53-letnia Lopez postanowiła podzielić się z fanami niepublikowanymi dotąd fotkami między innymi z tej wystawnej uroczystości, na którą założyła obłędną suknię od Ralpha Laurena. Na swoim koncie na Instagramie pokazała coś w rodzaju fotograficznego podsumowania roku. Najwięcej jest tam ujęć z ukochanym Benem. "2022 był jednym z najlepszych w moim życiu. Nie mogę się doczekać tego wszystkiego, co nadejdzie w przyszłym roku" - napisała. Musicie zobaczyć te zdjęcia!

