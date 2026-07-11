Maja Gadowska na szczycie listy przebojów. Radio ESKA złożyło hołd zmarłej dziewczynce

Piosenka Mai Gadowskiej i Łatwoganga na szczycie listy Radia ESKA

Jeszcze przed swoim tragicznym odejściem Maja Gadowska zrealizowała największe pragnienie o byciu profesjonalną wokalistką. Nastolatka zaprezentowała światu debiutancki singiel "Wszystkie Marzenia" pod artystycznym pseudonimem Majko, łącząc siły z popularnym w sieci Łatwogangiem, który aktywnie pomaga małym pacjentom onkologicznym. Premiera tego wyjątkowego nagrania, będącego efektem kooperacji twórcy z Fundacją Cancer Fighters, odbyła się 12 czerwca 2026 roku. Piosenka z miejsca zagościła na falach Radia ESKA. W dniu śmierci dziewczynki, 10 lipca, stacja podjęła bezprecedensową decyzję o umieszczeniu utworu na szczycie listy Gorąca 20, argumentując, że był to jedyny słuszny wybór w tych okolicznościach, pozwalający odpowiednio upamiętnić małą artystkę.

ZOBACZ TAKŻE: Maja Gadowska nie żyje. Nagrywała z Łatwogangiem i wspierała ją Fundacja Cancer Fighters

Maja Gadowska nie żyje. Fundacja Cancer Fighters żegna zmarłą podopieczną

Druzgocące wieści o tym, że Maja Gadowska przegrała wielomiesięczną, niezwykle trudną batalię z nowotworem, obiegły opinię publiczną. Oficjalne doniesienia o jej tragicznej śmierci przekazali bezpośrednio przedstawiciele Fundacji Cancer Fighters w specjalnym oświadczeniu opublikowanym w przestrzeni wirtualnej.

16

Majeczko... dziękujemy Ci za uśmiech, którym poruszyłaś tysiące serc. Za siłę, którą dawałaś innym, i dobro, które po sobie zostawiłaś. Będzie nam Ciebie ogromnie brakować. Żegnaj, Majeczko. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach

ZOBACZ TAKŻE: Bedoes żegna Maję Gadowską. Poruszające słowa rapera po odejściu podopiecznej Cancer Fighters