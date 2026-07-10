Bedoes żegna Maję Gadowską. Poruszające słowa rapera po odejściu podopiecznej Cancer Fighters

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-07-10 15:59

Fundacja Cancer Fighters przekazała przykrą wiadomość. Zmarła 13-letnia Maja Gadowska, chorująca na nowotwór dziewczynka, która niedawno nagrała piosenkę razem z zaangażowanym w pomoc fundacji influencerem Łatwogangiem. W obliczu tragedii głos zabrał Bedoes - raper, który w ostatnich miesiącach również aktywnie wspierał walczące z rakiem dzieci.

Maja Gadowska zmarła po długotrwałym zmaganiu się z nowotworem. Podopieczna popularnej w całym kraju fundacji Cancer Fighters ledwie miesiąc temu zaprezentowała utwór nagrany wspólnie z Łatwogangiem, czyli twórcą bezprecedensowej zbiórki internetowej na rzecz wsparcia dzieci walczących z rakiem. Wtedy też młoda wojowniczka miała okazję pojawić się na antenie Radia ESKA.

Teraz opłakują ją tysiące poruszonych internautów, a w tym gronie znalazł się także raper Bedoes. Ten znany muzyk sam od dawna aktywnie wspiera działania Cancer Fighters i w przeszłości również nagrał piosenkę z inną dziewczynką objętą opieką tejże organizacji.

Nie żyje Maja Gadowska. 13-latka nagrała utwór z Łatwogangiem

Niespełna miesiąc temu, 12 czerwca, podopieczna fundacji Cancer Fighters wypuściła piosenkę zatytułowaną „Wszystkie marzenia”, stworzoną w kolaboracji z Łatwogangiem. To właśnie ten internetowy twórca zorganizował kilkudniowy stream na platformie YouTube, gromadząc rekordową sumę pieniędzy dla chorych dzieci, a następnie przejechał rowerem całą Polskę, inicjując kolejną akcję charytatywną na rzecz leczenia potrzebujących maluchów. Niestety, w piątek 10 lipca organizacja Cancer Fighters przekazała smutną informację o śmierci Mai Gadowskiej.

"Majeczko... dziękujemy Ci za uśmiech, którym poruszyłaś tysiące serc. Za siłę, którą dawałaś innym, i dobro, które po sobie zostawiłaś. Będzie nam Ciebie ogromnie brakować. Żegnaj, Majeczko. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach" - brzmi poruszający komunikat na oficjalnych profilach fundacji.

Raper Bedoes. Na miniaturze obok Maja Gadowska i Łatwogang. O pożegnaniu 13-latki przeczytasz na SE.
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Bedoes pożegnał zmarłą Maję. Podsumował myśli wielu osób

Na wieść o śmierci dziewczynki, która poruszyła wielu słuchaczy, natychmiast odpowiedziały tysiące osób zaangażowanych we wspieranie podopiecznych Cancer Fighters w ich batalii z rakiem. Swój głęboki żal wyrazili między innymi Mikołaj „Bagi” Bagiński, Adam Zdrójkowski oraz Katarzyna Zielińska. W mediach społecznościowych, a dokładnie na InstaStories, głos zabrał także Bedoes.

Znany muzyk, który sam także wypuścił popularny nagrany z inną podopieczną fundacji – „Diss na raka” w duecie z Mają Mecan – nie ukrywa emocji. Pod słowami Bedoesa z pewnością może się podpisać wiele osób.

"Spoczywaj w pokoju, Majko. Twoja walka i uśmiech będą inspirować już na zawsze. Dziękujemy Ci, Wojowniczko" - czytamy na profilu artysty na Instagramie.

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