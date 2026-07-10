Jak mieszka Rafał Maślak? Sprawdziliśmy! Jest księżyc w sypialni, basen w ogrodzie. Zobaczcie zdjęcia i oceńcie

Rafał Maślak ma dom, do którego aż przyjemnie wejść

Jeszcze niedawno Rafał Maślak mieszkał w eleganckim apartamencie w centrum Warszawy. Dziś nie ma wątpliwości, że najlepszą decyzją była przeprowadzka do domu pod miastem. Były Mister Polski z 2014 r. wraz z żoną Kamilą i dwójką dzieci stworzył nowoczesne rodzinne gniazdko, którego wnętrza robią ogromne wrażenie. Ostatnio na jego instagramowym profilu pojawiło się nagranie, w którym celebryta zestawił kadry nagrane w nowym domu, gdy ten był w surowym stanie i kadry po wykończeniu wnętrz. Różnica jest kolosalna.

Czasem aż trudno uwierzyć, jak wyglądało to miejsce na początku. Postanowiliśmy wrócić wspomnieniami do momentu, kiedy nasze mieszkanie było jeszcze w stanie surowym. To niesamowite, jak ogromną metamorfozę przeszło przez ten czas. Takiego efektu na pewno nie udałoby się osiągnąć bez ludzi, którzy włożyli w ten projekt mnóstwo serca i pracy. (...) Do dziś z ogromną przyjemnością wracamy do domu i cieszymy się, że udało się stworzyć przestrzeń, w której naprawdę dobrze się żyje.

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Tak mieszka Rafał Maślak z rodziną

Dom Maślaków jest jasny, przestronny i urządzony w nowoczesnym stylu. Dominują naturalne drewno i kolory ziemi w najjaśniejszej gamie z beżami w roli głównej. Otwarta strefa dzienna łączy salon, jadalnię i kuchnię. Centralnym punktem jest duża kanapa, przy której cała rodzina spędza wspólnie czas. Nie brakuje dodatków, które ocieplają wnętrze, efektownych schodów prowadzących na piętro oraz dużych przeszkleń, dzięki którym do wnętrza wpada mnóstwo światła. Uwagę przyciągają przejścia wykończone łukami, drewniana ściana na dole, "księżyc" w sypialni czy szykowne wykończenie łazienki kamienną płytą. Na schodach i ścianach pojawił się z kolei konglomerat kwarcowy, a na podłogach parkiet z drewna.

Maślak nie ukrywa, że podczas urządzania lokum korzystał z pomocy projektantów, ale zależało mu na tym, by wnętrza były przede wszystkim funkcjonalne. Dom nie jest olbrzymi, ale dzięki zagospodarowanemu poddaszu rodzina zyskała dodatkową przestrzeń. Dzieci mają swoje pokoje, a model doczekał się nawet prywatnego gabinetu. Za domem znajduje się ogród z tarasem i basenem, gdzie rodzina chętnie odpoczywa i organizuje spotkania z bliskimi.

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