Dwa lata sama i taka zmiana! Monika Richardson zdradziła, co dała jej samotność

Życie uczuciowe Moniki Richardson od lat wzbudza zainteresowanie mediów. Dziennikarka ma za sobą kilka głośnych związków i nie ukrywa, że nie wszystkie zakończyły się szczęśliwie. W najnowszym odcinku podcastu MamaDu postanowiła otworzyć się na temat swojej obecnej sytuacji. Przyznała, że drugi rok życia w pojedynkę zmienił jej spojrzenie na relacje i pozwolił odnaleźć wewnętrzny spokój.

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Monika Richardson odnalazła szczęście bez partnera. Jej dzieci odetchnęły z ulgą!

Richardson wyznała, że czas spędzony bez partnera okazał się dla niej niezwykle cenny. Jak podkreśliła, samotność nie jest dla niej powodem do smutku, lecz doświadczeniem, które wiele ją nauczyło.

Dziennikarka zdobyła się również na szczere podsumowanie swoich wcześniejszych relacji. Nie ukrywała, że po rozstaniu z ojcem swoich dzieci próbowała jeszcze budować kolejne związki. Z perspektywy czasu ocenia jednak, że nie były to udane decyzje.

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Słowa Richardson pokazują, że dziś z dużym dystansem patrzy na swoje dawne wybory. Jak sama daje do zrozumienia, obecny etap życia pozwolił jej skupić się na sobie i najbliższych, zamiast za wszelką cenę szukać kolejnego partnera. Co sądzicie o jej wypowiedzi? Wbiła szpilkę byłym partnerom?

Ten drugi rok, który się właśnie kończy mojej singlowatości, jest dla mnie jak dar. Mam też wrażenie, że te moje dzieciaki oddychają z ulgą, bo między ich ojcem, a moją samotnością zdarzyło się jeszcze kilku mężczyzn i mówiąc delikatnie, żeby też ich nie obrazić, nie były to strzały w dziesiątkę - powiedziała w podcaście Richardson.

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