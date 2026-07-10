Patricia Kazadi wstrząśnięta kradzieżą. Straciła setki tysięcy złotych, gdy była w telewizji na żywo

Jak potwierdziła niedawno sama Patricia Kazadi, dramatyczne chwile rozegrały się w maju bieżącego roku. Prezenterka dokonała wstrząsającego odkrycia zaraz po zakończeniu pracy na planie telewizyjnego show "Must Be The Music". Kiedy weszła do swojego mieszkania, szybko zorientowała się, że padła ofiarą przestępcy lub przestępców. Oprócz dotkliwego uszczerbku na majątku musiała zmierzyć się z czymś znacznie trudniejszym. Zniknęły bowiem nie tylko kosztowności, ale przede wszystkim przedmioty o ogromnej wartości sentymentalnej, co bezpowrotnie zachwiało jej poczuciem bezpieczeństwa we własnych czterech kątach.

Patricia Kazadi wróciła do telewizji w wielkim stylu. Poprowadziła „Must Be The Music”

Patricia Kazadi należy do najbardziej charyzmatycznych postaci polskiej telewizji. Pierwszą falę rozpoznawalności przyniosła jej rola Anny Chełmickiej w produkcji "Egzamin z życia", której emisja rozpoczęła się w 2005 roku. W kolejnych latach artystka o kongijskich korzeniach budowała swoją pozycję nie tylko w branży telewizyjnej, ale i na scenie muzycznej. W pewnym momencie celowo wycofała się jednak z blasku fleszy, aby złapać oddech i poukładać życiowe cele.

Przełomem okazała się lukratywna oferta poprowadzenia odświeżonego talent show "Must Be The Music". Patricia Kazadi entuzjastycznie przyjęła to wyzwanie i wiosną 2026 roku ponownie zagościła w ramówce Polsatu, odnajdując w tym formacie ogromną satysfakcję zawodową.

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Występowała w programie na żywo, gdy splądrowano jej dom

Entuzjazm związany z pracą przy popularnym formacie telewizyjnym został brutalnie przerwany. Na początku maja stacja Polsat emitowała pierwszy odcinek sezonu na żywo, a artystka zupełnie nie przeczuwała nadciągającej tragedii. Prawdziwy szok Patricia Kazadi przeżyła dopiero po przekroczeniu progu własnego domu, który pod jej nieobecność został splądrowany. Złodziej lub złodzieje narazili prezenterkę na straty sięgające kilkuset tysięcy złotych. W niedawnej rozmowie z portalem "Pudelek" gwiazda po raz pierwszy oficjalnie odniosła się do tego incydentu.

"Do włamania doszło w nocy z 1 na 2 maja, podczas gdy ja prowadziłam pierwszy odcinek 'Must Be The Music' na żywo. Ten moment powrotu do domu i odkrycie, że ktoś w nim był, zniszczenia i zaginione mienie - to okropne doświadczenie, którego mam nadzieję już nie doświadczyć" - wyznała 38-letnia Kazadi.

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Prokuratura bada sprawę włamania u Patricii Kazadi. Prezenterka wyciągnęła wnioski

Telewizyjna osobistość otwarcie przyznaje, że ubytek w portfelu to zaledwie część problemu, a największym ciosem okazało się zniknięcie przedmiotów o charakterze rodzinnym. Takich sentymentalnych pamiątek nie da się w żaden sposób odtworzyć, co potęguje żal po ich utracie. Przykre zdarzenie wymusiło na niej jednak natychmiastową zmianę nawyków. Obecnie Patricia Kazadi ze zdwojoną czujnością podchodzi do kwestii ochrony siebie czy własnego dobytku oraz bezpieczeństwa najbliższych jej osób. Śledztwem mającym na celu ujęcie sprawców nieustannie zajmują się odpowiednie organy ścigania.

"Nie mogę za bardzo wchodzić w szczegóły, gdyż sprawą zajmuje się prokuratura. Ale powiem szczerze, że owszem, strata materialna była bolesna, ale co by to nie było - żadne pieniądze, biżuteria, sprzęt, cokolwiek nie ma tak naprawdę na koniec dnia tak wielkiego znaczenia, jak to, że zostały skradzione pamiątki moje i bliskich mi osób. To jest nie do odkupienia, nie do odpracowania, nie do odzyskania. Tego żal najbardziej. Dało mi też to informację, że należy mieć mocno ograniczone zaufanie i teraz zadbałam o bezpieczeństwo i ochronę na wszystkich możliwych polach" - podsumowała prezenterka.

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