Znane twarze ze wsparciem dla psów w potrzebie. Celebryci na wyjątkowej sesji dla fundacji Psierociniec

Fundacja Psierociniec to bezpieczna przystań dla zwierząt, które doświadczyły w swoim życiu krzywdy i porzucenia. Działalność organizacji wielokrotnie była zauważalna już wcześniej, jednak teraz postanowiono na całkiem nową, wyjątkową formę pozyskania funduszy dla psów w potrzebie. Już niedługo pojawi się specjalny kalendarz z udziałem celebrytów, którzy zdecydowali się wspomóc to ważne przedsięwzięcie.

Gwiazdy zapozowały z psami. Pełna uśmiechów sesja dla fundacji chwyta za serce

Popularne osobistości włączyły się w pomoc fundacji Psierociniec i zapozowały z czworonogami do fotografii, które znajdą się w wydaniu charytatywnego kalendarza na 2027 rok. Organizatorzy akcji przekazali, że wydawnictwo będzie można kupić od 15 października, a cały dochód z jego sprzedaży zostanie, co jasne, przeznaczony na opiekę nad potrzebującymi zwierzętami.

Przed obiektywem aparatu stanęła plejada gwiazd. Wśród aktorów i aktorek znaleźli się Janusz Chabior, Weronika Książkiewicz, Michał Sikorski, Agata Wątróbska, Dariusz Wieteska oraz Katarzyna Żak. Reprezentację muzyczną stanowili wokaliści Jasiek Piwowarczyk i Magda Bereda. W projekcie wziął również udział prezenter telewizyjny Robert Stockinger, a sportowe środowisko reprezentowały Iwona Guzowska i Karolina Pilarczyk. Fotki zza kulis tej szczytnej sesji możecie zobaczyć w naszej galerii poniżej.

"Największe serca często biją w najmniejszych łapkach" - podsumowała na swoim instagramowym profilu Katarzyna Żak.

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Psierociniec - tak działa fundacja

Założenie Fundacji Psierociniec to dzieło grupy wolontariuszy z wieloletnim stażem pracy w jednym z miejskich schronisk. Początkowo prowadzili oni Boks Eksperymentalny, w którym organizowano zajęcia terapeutyczne dla psów. Po decyzji o zamknięciu tego projektu, z troski o dobrostan zwierząt, narodził się pomysł stworzenia nowej organizacji. Jej profil można na bieżąco śledzić w mediach społecznościowych pod nazwą @psierociniec.

"Psierociniec to miejsce, gdzie zapewniamy naszym Psierotkom spokojne i godne życie. U nas nie ma miejsca na typowe kojce, a jedynie na komfortowo urządzone pokoje" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej.

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