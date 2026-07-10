Doda ze specjalnym zadaniem od Karola Nawrockiego. To nad tym pracowała z Litewką

Już od pierwszych miesięcy tego roku Doda intensywnie pracuje nad zmianą sytuacji zwierząt bezdomnych w naszym kraju. W czasie najostrzejszych zimowych chłodów gwiazda samodzielnie zabezpieczała psie budy i inicjowała liczne zbiórki charytatywne. W ramach wsparcia oferowała nawet przestrzeń reklamową na swoim profilu na Instagramie za realną pomoc udzieloną schroniskom. Zachęcona pozytywnym odzewem aktywistów i fanów, artystka zdecydowała się na radykalniejsze kroki, interweniując w tzw. patoschroniskach, co doprowadziło do zamknięcia kilku z nich. Jej działania w Bytomiu i Sobolewie były szeroko komentowane w internecie.

Spotkanie Dody z Karolem Nawrockim

Piosenkarka w swoich staraniach mogła liczyć na ogromne wsparcie ze strony Łukasza Litewki, tragicznie zmarłego posła, choć nie brakowało też opinii, że jest to element jej kampanii wizerunkowej. Wraz z politykiem oraz Krzysztofem Stanowskim artystka złożyła wizytę w kancelarii prezydenta, gdzie spotkała się z Karolem Nawrockim i jego żoną Martą. W trakcie rozmów prezydent powierzył piosenkarce oraz pracownikom swojej kancelarii zadanie przygotowania kompleksowego projektu ustawy o ochronie praw zwierząt. Artystka podczas spotkania zaprezentowała własną listę postulatów, a projekt wkrótce ma trafić do Sejmu.

Zadanie powierzone przez prezydenta Nawrockiego

Niedawno, zaraz po powrocie z urlopu w Hiszpanii spędzonego z mamą z okazji imienin, Doda ponownie pojawiła się w kancelarii prezydenta, aby kontynuować prace nad nowymi przepisami. W rozmowie z portalem Plotek piosenkarka przyznała, że prezydent Karol Nawrocki wyznaczył do tego zadania właśnie ją oraz Łukasza Litewkę.

Za parę dni ta ustawa wchodzi do procedowania. To jest ustawa, którą prezydent Nawrocki zlecił mi i Łukaszowi Litewce, żeby ją stworzyć wraz z jego kancelarią. Bardzo ważne jest, żeby ta ustawa weszła w życie. Pierwszy raz od dwudziestu lat jest szansa, żeby zmienić los bezdomnych zwierząt. Ta ustawa naprawdę jest świetnie przygotowana, pod każdym względem - wyznała serwisowi Doda.

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W tej ustawie pierwszy raz brane są pod uwagę rzeczy, które wcześniej nigdy nie były brane pod uwagę. To na przykład krajowy rejestr ludzi znęcających się nad zwierzętami, czy zakaz posiadania przez nich zwierząt do końca życia, kontrole i srogie kary za patoschroniska, nacisk na gminy, dofinansowanie walki z bezdomnością poprzez kastrację, edukacja szkolna oparta o zwiększanie poczucia empatii i potrzeby pomocy zwierzętom. I to, na co wszyscy czekają - kontrole schronisk z prawdziwego zdarzenia, bez szans na korupcję i kolesiostwo - podkreśliła.

Teraz staje się jasne, do czego odnosiła się Doda, deklarując po śmierci Łukasza Litewki, że zamierza doprowadzić do końca to, co zaczęli robić razem.

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