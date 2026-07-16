Izabela Janachowska w tropikach wskoczyła w obcisłą sukienkę i szpilki! To już 3. trymestr, widać ciążowy brzuszek

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-07-16 21:26

Izabela Janachowska dopiero co pochwaliła się drugą ciążą, a juz ogłosiła, że jest w trzecim trymestrze! Czas płynie, jej ciążowy brzuszek rośnie, ale jedno się nie zmienia - gwiazda telewizji wygląda promiennie. Ostatnio tancerka i prezenterka pochwaliła się nagraniem z tropikalnego odpoczynku. Wskoczyła w obcisłą, białą sukienkę i szpilki, wyeksponowała krągłości, które teraz są widoczne gołym okiem. Pięknie? Oj tak!

Izabela Janachowska promienieje - to już 3. trymestr!

Izabela Janachowska ponownie jest w ciąży i nie ma wątpliwości, że ten wyjątkowy czas jej służy. Prezenterka i ekspertka ślubna dosłownie promienieje, a każda jej nowa fotografia czy nagranie, które pojawia się na instagramowym profilu gwiazdy, wywołuje falę zachwytów. Internauci zgodnie podkreślają, że przyszła mama wygląda zjawiskowo i emanuje szczęściem. Gdy 39-latka pokazała fotki i wideo z odpoczynku pod palmami, natychmiast posypały się komplementy. Nic dziwnego!

Piękna przyszła mama spacerowała w obcisłej, białej sukience i sandałkach na wysokich obcasach, uśmiechając się przy tym promiennie. Kreacja pochodzi z jej własnej kolekcji i kosztuje 899 zł.

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Długa satynowa sukienka z odkrytymi plecami. Klasyczny krój, który wpisuje się idealnie w letnie stylizacje. Doskonała baza pod wiele wakacyjnych lookow oraz eleganckich przyjęć. Wzbogacona o zwiewną narzutkę. Pięknie podkreśla ramiona oraz talię - pisała Janachowska na początku czerwca, prezentując wdzianko w wersji bardziej glamour niż wakacyjnej.

Widać jednak, że i na urlopie sukienka się sprawdziła.

"I można wyglądać elegancko i kobieco w ciąży, nie trzeba eksponować gołego brzucha i wciskać się w małe ciuchy jak robią pseudogwiazdy", "Jak pięknie pani wygląda i brzusiu taki malusi, piękny", "Ciąża to powinien być czas spokoju, troski partnera i mnóstwa dobrej energii. Nie każda z nas tego doznała, ale Pani wygląda przecudnie", "Wygląda Pani oszałamiająco jak na 3 trymestr" - komentowały fanki Izabeli.

A co wy myślicie? 

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Druga, wymarzona ciąża

Izabela Janachowska jest już mamą małego Chrisa, ale zawsze powtarzała, że marzy o kolejnym dziecku. Teraz jej marzenie się realizuje. Sądząc po tym, co do tej pory zdradziła, jest w 7. miesiącu ciąży, a poród zbliża się wielkimi krokami. Co ciekawe, tata nienarodzonego maleństwa o drugiej pociesze dowiedział się dopiero w 2. trymestrze.

Mogę zaskoczyć troszeczkę, bo mój mąż dowiedział się dosyć późno o ciąży. Faktycznie w pierwszej ciąży mocno od samego początku przechodziliśmy przez to razem i on wiedział może nawet wcześniej ode mnie, bo zauważał te symptomy. Natomiast teraz długo go dosyć trzymałam w... nie chcę powiedzieć niepewności, ale w totalnej nieświadomości. Pomyślałam sobie, że chyba odczekam do takiego momentu, kiedy to wszystko będzie takie pewne, bezpieczne, że nie chciałam go wciągać w taką niepewną sytuację. Też mieliśmy różne problemy wcześniej z zajściem w ciążę. I tak sobie pomyślałam, że chyba go poinformuję, jak to będzie już takie pewne, sprawdzone i po prostu gotowe. No to będzie bardzo dziwne. Mój mąż dowiedział się w czwartym miesiącu. To był prezent wielkanocny. W Wielkanoc się dowiedział - mówiła Janachowska w "Pytaniu na śniadanie".

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