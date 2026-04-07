Maciej Musiał stworzy nową wersję "Dekalogu". Na zakup praw przeznaczył wszystkie oszczędności

Seria stworzona przez Krzysztofa Kieślowskiego stanowi absolutny fundament rodzimego przemysłu filmowego i od lat uchodzi za prawdziwe arcydzieło na skalę całej Europy. Słynne produkcje trafiały do widzów w okresie od 1989 do 1990 roku. Fabuła każdej poszczególnej części bezpośrednio odnosi się do jednego z grzechów głównych, co nadaje całości głęboki wymiar moralny.

Rozpoznasz polskie filmy i seriale po kultowych cytatach? QUIZ dla prawdziwych znawców! Pytanie 1 z 8 Zacznijmy od czegoś prostego. Z jakiego filmu pochodzi ten cytat: "A historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał"? "Poranek Kojota" "Rejs" "Chłopaki nie płaczą" "Kiler" Następne pytanie

Maciej Musiał przejął prawa do "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego

Gwiazdor zyskujący wielką popularność dzięki serialowi "Rodzinka.pl" oficjalnie przejął licencję pozwalającą na stworzenie kolejnej adaptacji tej kultowej serii. Maciej Musiał wykorzystał błąd wcześniejszego posiadacza praw, który po prostu nie uregulował wymaganej należności w wyznaczonym terminie. Aby zrealizować to ambitne marzenie, artysta musiał zainwestować absolutnie wszystkie zgromadzone przez siebie oszczędności.

Kupiłem prawa do konkretnego dzieła Kieślowskiego i rozpocząłem proces jego współczesnej reinterpretacji. To było siedem lat temu. Przez ten czas angażowaliśmy kolejnych reżyserów, powstawały scenariusze, nakręciliśmy już dwa filmy, które są w postprodukcji - powiedział aktor w rozmowie z GQ Polska.

Twórcy nagradzani Oscarami i w Cannes pracują przy nowym "Dekalogu"

Widzowie wkrótce zobaczą gotowe już produkcje pod tytułami "Parallel Tales" w reżyserii Asghara Farhadiego oraz "Possible Love" stworzone przez Lee Changa-donga. Irański twórca stojący za pierwszym tytułem może pochwalić się zdobyciem prestiżowego Oscara za głośny obraz "Klient" z 2016 roku. Z kolei koreański filmowiec otrzymał wcześniej Złotą Palmę na festiwalu w Cannes za scenariusz do produkcji "Poezja" z 2010 roku. Choć szczegóły drugiego dzieła pozostają tajemnicą, wiadomo już, że w "Parallel Tales" wystąpi plejada największych gwiazd francuskiej kinematografii. "Zdjęcia się zakończyły, kończy się proces montażu, z premierą celujemy na Festiwal Filmowy w Cannes. Grają Catherine Deneuve, Isabelle Huppert i Vincent Cassel" - ujawnił Maciej Musiał.

PRZECZYTAJ TEŻ: Niegdyś rywalizował z Justinem Bieberem, dziś zarabia na OnlyFans. Właśnie skończył 30 lat

Polski aktor zaplanował docelowo odświeżyć wszystkie odsłony legendarnego cyklu, a kolejne oficjalne komunikaty w tej sprawie ujrzą światło dzienne w maju. Serwis World of Reel podaje nieoficjalnie, że obraz "Parallel Tales" stanowi współczesne spojrzenie na szóstą część serii Kieślowskiego. Warto przypomnieć, że ten konkretny fragment trafił na ekrany kin w 1988 roku w dłuższym formacie i na stałe funkcjonuje w świadomości widzów jako "Krótki film o miłości".

PRZECZYTAJ TEŻ: Kanye West jest "nieśmiertelny"? Raper znów wyprzedaje stadiony, mimo że sponsorzy uciekają