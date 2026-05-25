Steczkowska i Ochman na benefisie jego dziadka. Zaśpiewali potężny klasyk, co za duet!

Kamil Polewski
2026-05-25 9:29

Niezwykły duet na polskiej scenie muzycznej! Podczas benefisu legendarnego śpiewaka operowego, Wiesława Ochmana, publiczność miała okazję podziwiać wyjątkowe połączenie. Justyna Steczkowska i Krystian Ochman połączyli siły w poruszającej interpretacji kultowego utworu. Artystka nie ukrywa, że jako dziecko... podkochiwała się w dziadku młodszego kolegi.

Benefis to zazwyczaj okazja do podsumowań i uhonorowania dorobku artystycznego. W przypadku Wiesława Ochmana, śpiewaka o międzynarodowej renomie, wydarzenie to miało jednak szczególnie sentymentalny charakter. Artysta przez lata przekazywał swoją muzyczną wiedzę wnukowi Krystianowi, a teraz obaj mogli wspólnie cieszyć się muzyką na jednej scenie, co wywołało ogromny zachwyt zgromadzonej publiczności i wiernych fanów. Nie zabrakło też innych specjalnych gości.

Benefis 89-letniego Wiesława Ochmana. Artysta występował na całym świecie

Pełen wzruszeń benefis Wiesława Ochmana stał się nie tylko okazją do celebrowania jego imponującej kariery w miejscach takich jak nowojorska Metropolitan Opera czy słynna La Scala. Wydarzenie to podkreśliło również silne więzi rodzinne. Urodzony w 1937 roku tenor od lat wspiera artystyczny rozwój swojego wnuka. Krystian Ochman z kolei wielokrotnie podkreślał w wywiadach, jak wielkim oparciem i cennym źródłem rad jest dla niego dziadek w prowadzeniu muzycznej kariery.

Justyna Steczkowska i Krystian Ochman - "Time to say goodbye". Wyjątkowy duet, wzruszenie artystki

Podczas tego pełnego emocji wieczoru na scenie zaprezentowała się plejada utalentowanych wokalistów, wśród których błyszczała Justyna Steczkowska. Piosenkarka zachwyciła nie tylko swoim wyglądem, ale przede wszystkim niesamowitym głosem. Kulminacyjnym momentem okazał się jej duet z Krystianem Ochmanem. Artyści brawurowo wykonali piosenkę „Time to say goodbye”, która zyskała popularność dzięki Andrei Bocellemu i Sarah Brightman. Występ na długo pozostanie w pamięci widzów.

"To był piękny wieczór. Jako mała dziewczynka kochałam się w panu Wiesławie Ochmanie. Będąc częścią tego niezwykłego muzycznego wieczoru wspomnień, sama wróciłam na chwilę do czasów dzieciństwa Dziękuję z całego serca za ogrom emocji i wzruszeń! Wszystkiego, co najlepsze Panie Wiesławie" - napisała piosenkarka.

