Tak kończy się miłość? Pola Wiśniewska wystawiła suknię ślubną

Relacja Michała i Poli Wiśniewskich oficjalnie należy już do przeszłości. W marcu wokalista ogłosił zakończenie małżeństwa, co natychmiast stało się jednym z głośniejszych tematów w mediach plotkarskich. Niedługo później Pola potwierdziła te doniesienia, jednak od tamtej pory unika szczegółowych wypowiedzi na temat rozpadu związku. Choć sprawa rozwodu wciąż wzbudza zainteresowanie opinii publicznej, Pola stara się stopniowo układać swoje życie na nowo. W mediach społecznościowych coraz częściej dzieli się osobistymi refleksjami, które pokazują, że przechodzi przez emocjonalnie trudny okres.

Była żona Michała Wiśniewskiego żegna się z przeszłością. Pola sprzedaje pamiątkę po ślubie

W sobotni wieczór Pola Wiśniewska zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie, publikując fotografię swojej sukni ślubnej. Kreacja została pokazana w pełnej okazałości, a sama celebrytka poinformowała, że zdecydowała się ją sprzedać.

Sprzedam suknię ślubną by Patrycja Kujawa - napisała w sieci Pola.

Jak wynika z jej wpisu, suknia projektu Patrycji Kujawy trafiła na rynek i jest dostępna dla potencjalnych kupujących. Zainteresowani mogą kontaktować się bezpośrednio z Polą poprzez wiadomości prywatne na instagramowym koncie. Można stwierdzić, że to symboliczne zamknięcie ważnego etapu w jej życiu.

Warto przypomnieć, że suknia nie pochodzi z ceremonii ślubnej z Michałem Wiśniewskim, która odbyła się w 2020 roku w czasie pandemii. Wówczas uroczystość miała kameralny charakter i zgromadziła jedynie najbliższe osoby. W mediach społecznościowych pojawiło się wtedy tylko jedno zdjęcie pary w maseczkach ochronnych.

Dwa lata później małżonkowie zdecydowali się jeszcze raz odnowić przysięgę małżeńską, organizując większą uroczystość połączoną z obchodami urodzin artysty. To właśnie z tego wydarzenia pochodzi suknia, którą dziś Pola postanowiła sprzedać. Skusicie się i kupicie suknię Poli?

