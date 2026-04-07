Niegdyś rywalizował z Justinem Bieberem, dziś zarabia na OnlyFans. Właśnie skończył 30 lat

Nazywali go drugim Bieberem

Kariera muzyczna Austina Mahone'a nabrała tempa w 2011 roku po publikacji internetowego coveru świątecznego utworu z repertuaru Justina Biebera. Szybko podpisany kontrakt płytowy sprawił, że młody Amerykanin wyrósł na głównego rywala dla popularnego na całym świecie Kanadyjczyka. Jego piosenki, takie jak „What About Love” oraz nagrane wspólnie z Pitbullem „Mmm Yeah”, zdobywały wysokie miejsca na globalnych listach przebojów, ciesząc się również ogromnym uznaniem w Polsce. Warto zaznaczyć, że w klipie do singla „Banga! Banga!” wystąpiła polska modelka, Sandra Kubicka.

Austin Mahone zarabia na OnlyFans

Obecna twórczość wokalisty nie przyciąga już takich tłumów jak w czasach jego nastoletniej świetności. Po zakończeniu współpracy z wielką wytwórnią 30-latek tworzy jako niezależny muzyk country, jednak prawdziwe zyski czerpie ze spopularyzowanego przez pracowników seksualnych serwisu OnlyFans. Piosenkarz bez skrępowania dzieli się tam z subskrybentami swoimi odważnymi kadrami, na których najczęściej pozuje bez ubrań lub wyłącznie w bieliźnie.

Austin Mahone ma 30 lat

Z dniem 5 kwietnia 2026 roku dawny ulubieniec młodzieży oficjalnie przekroczył próg trzydziestego roku życia. Obecnie nazwisko gwiazdora pojawia się w mediach znacznie częściej ze względu na jego odważną aktywność w sieci niż w kontekście premier muzycznych. Z nieoficjalnych danych wynika, że działalność na tak zwanej niebieskiej platformie przynosi mu roczny dochód rzędu półtora miliona dolarów, co czyni go jednym z nielicznych muzyków osiągających tam aż tak wielkie zyski.

