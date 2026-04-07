Nietypowy komunikat pojawia się na licznikach energii. Jak go zobaczysz u siebie to od razu dzwoń do elektrowni

Prawidłowe odczytywanie licznika energii to klucz do kontroli rachunków i świadomego zarządzania zużyciem prądu.

Nowoczesne liczniki oferują więcej niż tylko zużycie – sprawdzisz na nich m.in. aktualne obciążenie czy historię.

Niektóre komunikaty na wyświetlaczu licznika, takie jak "Error" czy "Bateria", wymagają natychmiastowego zgłoszenia do dostawcy energii.

Dowiedz się, jak monitorować zużycie w taryfie dwustrefowej i kiedy wysokie rachunki mogą świadczyć o awarii licznika!

Jak prawidłowo odczytywać licznik energii elektrycznej?

Nowoczesne liczniki energii elektrycznej to często małe centra informacyjne. Poza głównym odczytem zużycia, mogą wyświetlać również takie dane jak aktualne obciążenie (moc czynna), napięcie sieci, czy nawet historię zużycia z ostatnich dni. Zapoznanie się z instrukcją obsługi swojego licznika pozwoli Ci wykorzystać te dodatkowe funkcje do jeszcze lepszego zarządzania energią w Twoim domu. W końcu prawidłowe i regularne odczytywanie licznika energii elektrycznej to nie tylko podstawa do rozliczeń z dostawcą prądu. To także cenne narzędzie do monitorowania własnego zużycia energii. Dzięki temu możesz świadomie zarządzać budżetem domowym, identyfikować urządzenia, które pobierają najwięcej prądu, a nawet szybko wykrywać potencjalne awarie lub nieprawidłowości w instalacji, które mogłyby prowadzić do zwiększonych rachunków. Jeśli masz taryfę dwustrefową (np. G12), Twój licznik będzie wyświetlał dwa osobne odczyty: jeden dla strefy dziennej (np. T1, I, Dzień) i drugi dla strefy nocnej/weekendowej (np. T2, II, Noc). Upewnij się, że odczytujesz obie wartości, przełączając wyświetlacz licznika za pomocą odpowiedniego przycisku. Czasem bywa, że na liczniku pojawia się nietypowy komunikat, a my nie wiemy co on oznacza.

Widzisz ten komunikat na liczniku prądu? Od razu zgłoś to do elektrowni

Oczywiście warto mieć na uwadze fakt, że licznik energii elektrycznej to urządzenie, które może ulec uszkodzeniu. Wówczas pojawią się na nim nieznane nam komunikaty lub nawet zakłamane zużycie energii, co będzie przekładało się na wysokość naszych rachunków za prąd. A jakie komunikaty powinny nas zaniepokoić i skłonić do jak najszybszego kontaktu z elektrownią?

" Error”, „Err”, „Błąd”: Często pojawia się kod numeryczny (np. Err 01, Err 10), który oznacza wewnętrzną usterkę elektroniki licznika.

„Call", „wezwij pomoc" : Licznik informuje o trwałej awarii, która uniemożliwia dalsze poprawne pomiary i wymaga wizyty technika.

„ Bateria", „Bat" : Oznacza niskie napięcie baterii podtrzymującej pamięć licznika, co może prowadzić do utraty danych o zużyciu.

Pusty wyświetlacz: Brak jakichkolwiek wskazań przy jednoczesnym braku prądu w domu świadczy o uszkodzeniu licznika.

Jeśli komunikat o błędzie pojawił się po burzy, silnym wietrze lub innych anomaliach pogodowych, możliwe, że problem jest chwilowy i związany z przeciążeniem sieci. W takich sytuacjach często warto odczekać kilka godzin, a nawet do następnego dnia, zanim skontaktujesz się z dostawcą. Jeśli jednak błąd utrzymuje się, a dodatkowo zauważasz nieprawidłowości w dostawie prądu (np. migające światła, brak zasilania w niektórych częściach domu), natychmiastowe zgłoszenie jest konieczne.

Wysokie rachunki za prąd? Sprawdź czy licznik działa prawidłowo

Oprócz wyżej wymienionych komunikatów, które wprost wskazują użytkownikowi problem z urządzeniem istnieje jeszcze jedna usterka, która niestety może przez długi czas być przez niego niedostrzeżona, a będzie sporo kosztować. Chodzi o sytuację, w której zużycie energii drastycznie wzrosło, a nie zmieniły się nawyki mieszkańców ani urządzenia. Wówczas licznik może zawyżać pomiar. Jak to sprawdzić? Najpierw należy wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, a najlepiej odłączyć je z gniazdek, aby wykluczyć pobór energii w trybie czuwania. Następnie trzeba obserwować licznik - jeśli wskazania nadal się zmieniają, może to oznaczać nieprawidłowość.

