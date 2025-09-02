Przez ten błąd nabijasz sobie w nocy rachunki za prąd. Te urządzenia pobierają prąd, nawet gdy śpisz

Niektóre urządzenia w domu potajemnie zużywają prąd, nawet gdy ich nie używasz, co może podnosić Twoje rachunki.Najwięksi "pożeracze" prądu to urządzenia w trybie czuwania, takie jak laptopy, telewizory i ładowarki.Odkryj, które sprzęty zużywają najwięcej energii nocą i jak proste zmiany mogą obniżyć Twoje rachunki!

Te urządzenia pobierają prąd, nawet gdy śpisz. Mogą wpływać na Twoje rachunki

Bez energii elektrycznej nie wyobrażamy sobie życia. Ładowarki na dobre wyparły baterie i nawet szczoteczki elektryczne lądujemy przez kabel. Za największe pożeracze prądu w naszych domach uchodzą największe urządzenia. Według danych PGNiG najwięcej energii elektrycznej zużywa indukcyjna. Tutaj dowiesz się, jak oszczędnie użytkować indukcję i zmniejszyć jej pobór energii.

Kolejnym urządzeniem, które jest pożeraczem prądu w naszym domu jest lodówka (roczne zużycie prądu: 270 kWh). Jej działanie jest jednak niezbędne i nawet w nocy musi ona pobierać potrzebna jej ilość prądu. Nowoczesne lodówki wyposażone są jednak w ustawieniach pozwalające zmniejszyć użytkowanie prądu, na przykład na wakacjach. Trzecim prądożernym urządzeniem w naszym domu jest czajnik elektryczny (roczne zużycie prądu: 240 kWh). Ten niepozorny sprzęt, przy częstym użytkowaniu może rocznie zużywać podobna ilość energii elektrycznej, co lodówka. Aby zaoszczędzić prąd korzystając z czajnika elektrycznego gotuje zawsze tyle wody, ile potrzebujesz. Unikaj zagotowywania całego czajnika wody, gdy robisz jedna herbatę. Pamiętaj także o regularnym odkamienianiu urządzenia.

O tych urządzeniach zapomina prawie jazdy, a pobierają prąd nawet w nocy

Największymi pożeraczami prądu są wszystkie urządzenia pracujące w trybie czuwania lub hibernacji. Wiele osób zapomina je wyłączyć na noc, a to oznacza, ze przez cały ten czas pobierają one energię elenktyczną. Laptopy, komputery oraz telewizory powinny być całkowicie wyłączone na noc. Nieco trudniej jest z dekoderami, które po całkowitym wyłączeniu mogą się resetować. Pamiętaj także, by przed pójściem spać odłączyć od prądu wszystkie ładowarki. Dzięki temu możesz rocznie zaoszczędzić niemałą sumkę na rachunkach.