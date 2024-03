To moja złota zasada podczas gotowania. Dzięki temu oszczędzam na rachunkach, a potrawy gotują się szybciej. Polacy notorycznie o tym zapominają, a to sposób na zmniejszenie rachunków na prąd i gaz

Polacy notorycznie o tym zapominają podczas gotowania, a to pozwala zaoszczędzić

Gotowanie to czynność, którą wykonuje każdy z nas. Bez względu na to, czy jesteś mistrzem kuchni i codziennie przyrządzasz wymyślne potrawy, czy może Twoim szczytem umiejętność jest makaron z serem, to z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że niemalże codziennie coś gotujesz. Wiele osób podczas gotowania popełnia podstawowy błąd, który wydłuża czas przygotowania posiłków, a to z kolei wpływa na wysokość rachunków za prąd lub gaz. Zasada jest prostsza, im dłużej gotujesz, tym większe rachunki płacisz. Od kiedy sama zaczęłam zwracać na to uwagę i wprowadziłam tą jedną zmianę, to różnica jest ogromna.

W czym tkwi sekret? To banalnie proste, chodzi o to, by podczas gotowania przykrywać garnek pokrywką. Gotując pod przykryciem nawet o 3 minuty szybciej osiągamy potrzebną temperaturę. Oznacza to, że potrawa gotowa jest zdecydowanie szybciej. Gotując pod przykryciem warto również zmniejszyć płomień, co z kolei chroni przed wykipieniem potrawy. To niewielkie zmiany, które w perspektywie dłuższego czasu mają znaczenie. Naukowcy wyliczyli, że jeżeli wszystkie potrawy będziesz gotować pod przykryciem to w skali roku oszczędzisz nawet 30 proc. za zużyciu gazu.

Jakich potraw nie powinno się gotować pod przykryciem?

Praktycznie wszystkie potrawy można gotować pod przykryciem. Z powodzeniem ugotujesz w ten sposób ziemniaki, makaron oraz ryż. Również wszelkiego rodzaju sosy i gulasze lepiej sporządzać z przykrywką. Wątpliwości pojawią się w przypadku rosołu. Kucharze są zdania, ze rosół powinien być przyrządzany pod przykryciem tylko do momentu gotowania się bulionu. Po tym czasie należy zdjąć przykrywkę. Gotowanie rosołu pod przykryciem przez cały czas może skutkować zmętnieniem zupy. Rosół przyrządzaj na małym ogniu, dzięki temu uzyskasz wyrazisty i głęboki smak.

Zobacz, jak wyczyścić najpopularniejsze rodzaje zabrudzeń!