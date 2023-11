Wrzuć 4 listki podczas gotowania ziemniaków, a sól przestanie być potrzebna. Smak będzie tak obłędny, że sąsiadki ustawią się w kolejce po przepis

„Zrobiliśmy to lepiej”: MAX Premium Burgers wprowadza Burgera Rywala do polskich restauracji

Jak gotować ziemniaki bez soli? Dodaj kilka listków popularnej przyprawy

Polacy kochają ziemniaki za ich smak i uniwersalność. Wbrew temu, co się przyjęło ziemniaki są świetne na diecie. Ugotowane ziemniaki zawierają niespełna 80 kcal na 100g. Jest to mniej niż makaron czy kasza. Ziemniaki bez dodatku tłuszczu są dietetyczne i warto je jeść. Są także cennym źródłem witaminy C, witamin z grupy B, beta karotenu oraz folianów. Najprostszym sposobem ich przyrządzania jest oczywiście gotowanie w osolonej wodzie. Jednak jak się okazuje solenie ziemniaków nie jest obowiązkowe. Wystarczy, że podczas ich gotowania wrzucisz do wody kilka liści laurowych. Popularna przyprawa doda ziemniakom wyjątkowego smaku i sprawi, że sól nie będzie potrzebna. Ziemniaki gotowane w takim wywarze to świetna alternatywa dla osób, które muszą ograniczyć sól.

Genialny trik na obieranie ziemniaków. Bez noża i obieraczki

Umyj ziemniaki w skórkach.

Włóż je go garnka z woda i posól.

Każdego ziemniaka natnij wokół jego osi.

Ugotuj ziemniaki.

Kiedy lekko ostygną, złap ziemniaka za skórkę i ją ściągnij. Powinna odejść praktycznie sama.

