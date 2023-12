Odkąd stosuje ten trik pierogi nie rozklejają się podczas gotowania. Ten myk uratuje Cię przed świętami. Najlepszy sposób znany od setek lat

Co zrobić, by pierogi nie rozklejały się podczas gotowania? Ta prosta czynność uratuje wigilijną potrawę

Z kapustę, z mięsem, czy ruskie - bez wątpienia Polska to ojczyzna pierogów. Kochamy je wszyscy i często jemy. Podczas Bożego Narodzenia pierogi z kapusta i grzybami są jedną z tradycyjnych potraw wigilijnych. Podobnie z resztą jak uszka z mięsem w czerwonym barszczu. Jedno i drugie przygotowuje się bardzo podobnie. Bywa, że podczas gotowania pierogów spotyka nas niemiła niespodzianka. Niektóre pierogi rozklejają się podczas gotowania i rozpadają. jak temu zaradzić? Przede wszystkim klejąc pierogi sprawdź, czy ciasto się nie rozerwało i brzeg są dobrze sklejone. Gotuj pierogi z możliwe jak największym garnku, niech mają przestrzeń i nie stykają się wzajemnie. Pamiętaj, by zawsze wrzucać pierogi do gotującej się wody. Zbyt niska temperatura wody może doprowadzić do rozerwania się ciasta. Gotujące się pierogi powinno się także co jakiś czas mieszać.

Co zrobić, by pierogi nie sklejały się po gotowaniu?

Kolejnym wyzwaniem podczas gotowania pierogów jest ich studzenie. Kładąc jeden na drugim możemy sprawić, że zaczną się do siebie przeklejać. Aby temu zapobiec podczas gotowania się pierogów dodaj do wody jedną lub dwie łyżki oleju lub oliwy. Dzięki temu ciasto nie będzie się z sobą sklejać. Ten trik możesz wykorzystać także podczas gotowania makaronu.

