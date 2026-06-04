Nie żyje ceniona profesor. „Kasiu pozostaniesz na zawsze w naszych sercach”

Zmarła prof. Katarzyna Kołodziejczyk

„Nie da się słowami wyrazić tej straty” - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Prof. Katarzyna Kołodziejczyk odeszła w wieku 53 lat. Przez całe zawodowe życie była związana z Uniwersytetem Warszawskim. Pełniła szereg funkcji kierowniczych m.in. prodziekan WNPiSM ds. nauki, kierownik Dziennego Magisterskiego Studium Stosunków Międzynarodowych, kierownik Studium Bezpieczeństwa Narodowego, sekretarz Naukowego Komitetu Nauk Politycznych PAN, przez wiele lat była jurorem Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz Olimpiady o Unii Europejskiej. Była również członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Od 3 lipca 2025 roku prof. Kołodziejczyk pełniła funkcję dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

„W trudnym momencie przejęła odpowiedzialność za swój ukochany Wydział i z niezwykłą energią, zaangażowaniem, ale też uśmiechem pracowała na rzecz wspólnoty akademickiej. Bliscy Jej byli ludzie – współpracownicy, wykładowcy, studenci – wszyscy, z którymi odkrywała i zmieniała świat i ci, którym go pokazywała. Dla wielu z nas była osobą, od której można było uczyć się życzliwości, uśmiechu i odpowiedzialności za wspólnotę. Jej energia, serdeczność i pogoda ducha pozostaną w naszej pamięci na zawsze” - wspomina społeczność uczelni.

Ostatnie pożegnanie prof. Katarzyny Kołodziejczyk

Ostatnie pożegnanie uwielbianej i cenionej profesor zaplanowane jest na czwartek, 11 czerwca. Msza Święta żałobna odprawiona zostanie o godz. 13:30 w kościele św. Katarzyny przy ul. Fosa 17 w Warszawie. Tuż po niej kondukt żałobny odprowadzi zmarłą prof. Katarzynę Kołodziejczyk na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Służewskim Starym.

Osoby, które czują taką potrzebę, mogą wpisać się w księgę kondolencyjną. Jak przekazał Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW została ona wystawiona w Gmachu Audytoryjnym WNPiSM UW w foyer Auli im. J. Baszkiewicza. Będzie ona dostępna aż do dnia pogrzebu.