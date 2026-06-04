Burze, grad i ulewy! Najnowsza prognoza na długii weekend przeraża

Burzowy długi weekend. IMGW ostrzega przed ulewami i silnym wiatrem

Najnowsza prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej może budzić grozę! Kolejne dni długiego weekendu upłyną pod znakiem burzowej, groźnej pogody. Synoptycy prognozują liczne burze, opady deszczu i okresowo silny wiatr. Najbardziej niespokojna aura czeka nas jeszcze dziś, w czwartek oraz w piątek. 4 czerwca po południu burze pojawią się najpierw na południowym wschodzie, a później także na zachodzie Polski. Lokalnie może padać grad. Temperatura wyniesie od około 19 stopni Celsjusza na wschodzie i nad morzem do 26 stopni na południowym zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale podczas burz może być znacznie silniejszy.

W Bieszczadach możliwe podtopienia, na zachodzie wichury

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla części województw na wschodzie i zachodzie Polski. Na wschodzie największym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu. Miejscami może spaść do 35 mm wody, a w rejonie Bieszczadów nawet 40–45 mm. Takie opady mogą powodować lokalne podtopienia. Na zachodzie kraju głównym zagrożeniem będzie silny wiatr osiągający w porywach do 80 km/h.

Noc z czwartku na piątek również zapowiada się niespokojnie. Na zachodzie kraju prognozowane są opady deszczu, a miejscami utrzymają się słabnące burze. Lokalnie mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów. Piątek będzie kolejnym dniem z dużym zachmurzeniem i opadami. Burze mogą wystąpić niemal w całym kraju. Temperatura wyniesie od 18–20 stopni na zachodzie do 26 stopni na południowym wschodzie. Nad morzem będzie chłodniej, około 16 stopni. Podczas piątkowych burz na zachodzie kraju opady nie powinny być bardzo intensywne. W centrum największym problemem może być silny wiatr, natomiast na wschodzie prognozowane są ulewne deszcze. Miejscami suma opadów może osiągnąć 30–40 mm.

Spokojniej w sobotę, ale burze wrócą w niedzielę

Lepsza pogoda ma nadejść w sobotę. Zachmurzenie będzie mniejsze, a opadów wyraźnie mniej niż w poprzednich dniach. Słabe burze mogą jeszcze pojawić się na zachodzie kraju, ale będą znacznie łagodniejsze. Temperatura wyniesie od 20 do 24 stopni, a nad morzem około 18 stopni. Spokojniejsza aura nie potrwa jednak długo. W niedzielę ponownie wzrośnie zachmurzenie, pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Towarzyszyć im będą porywy wiatru dochodzące do 65 km/h. Temperatura wyniesie od 18 stopni nad morzem do 25 stopni na wschodzie kraju.

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